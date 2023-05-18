Hiroşima'da üst düzey alarm! Liderler 'G7 Zirvesi' için Japonya'da..













TURİSTİK YERLER DE ZİAYERETE KAPALI

Yarın Japonya'nın Hiroşima kentinde başlayacak olan G7 liderler zirvesinin arifesinde 24.000 polis memuru görevlendirildi. Japonya'nın Hiroşima şehri G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Yarın başlayacak zirve öncesinde Hiroşima'da güvenlik önlemleri kaldırıldı. Japon polisi, Hiroşima'daki zirvenin güvenliğini sağlamak için çevre illerden 21.000 kişinin ve 3.000 polisin konuşlandırıldığını söyledi.G7 ülkeleri liderlerinin güvenliklerini sağlamak adına zirvenin yapılacağı Grand Prince Oteli ve çevredeki birçok yolun geçici olarak kapatıldığı bildirilirken, tren istasyonlarında olan kilitli dolaplar da geçici olarak kullanımdışı olarak ayarlandı. Zirve döneminde sivil araç trafiğininin yarıya indirme durumunu hedefleyen Hiroşima valilik hükümeti, halkı özel araçlarıyla işe gitmemeleri konusunda uyardı. Trafik kısıtlamalarının azaldığı saat 00:00 ile 06:00 arasında ticari araç sürücülerinin yola çıkmaları istendi. Grand Prince Oteli yolunda bulunan 140 okul, trafik kısıtlamalarının öğrenci ve öğretmenlerin ulaşımını olumsuz etkilemesinden dolayı geçici olarak kapatılırken, bazı fabrikalar da geçici olarak hizmet ieşlemlerini askıya aldılar.Zirvenin ilk gününde liderlerin ziyaret etmesi beklenilen Hiroşima Barış Anıtı Parkı ve Itsukushima Mabedi'nin bulunduğu Miyajima Adası, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne alınırken, geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Başta Hiroşima Barış Anıtının çevresi olmak kaydıyla bölgedeki nehirlerde de güvenlik artırıldı. Eski Başkan Shinzo Abe'nin ölümü, dünyanın en güvenli ülkesi şeklinde bilinen Japonya'da silahlı bir saldırının ardından ve görevdeki Başbakan Fumio Kishida'ya ev yapımı patlayıcılarla saldırı girişimi güvenlik endişelerini artırdı. Japon hükümeti ise, konuyla ilgili yayınladığı bir açıklamada G7 zirvesinden dolayı güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılacağını duyurdu.