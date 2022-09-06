Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs dükkan önündeki klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler uyum gösteren zamanda motoru çalmaya çalışırken klima motorunun içinde bulunan gaz patladı. Paniğe kapılan şüpheliler hemen bölgeden uzaklaşarak kaçarken o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.