YAŞAM
13 Eylül 2022 - 23:14

Hırsızlık yaptı, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 11 kişi yakalanırken, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izini sildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 23:14
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Hırsızlık yaptı, parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; ‘işyerinden ve kurumdan hırsızlık', ‘bisiklet hırsızlığı', ‘otodan hırsızlık', 'evden ve açıktan hırsızlık' ve ‘aranan şahıs' suçlarından 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, 11 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce çaldı sonra yakalanmamak için kapıyı sildi



Öte yandan, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izini sildiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Editörü
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