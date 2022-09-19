Hırsızlık zanlısı kadın, gazetecilere terlik attı













Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma sabahı Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde bunun yanı sıra operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları bilgisi verildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesine yollandı. Kadın zanlılardan biri gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı. Zanlı adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.