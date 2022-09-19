YAŞAM
19 Eylül 2022 - 12:24

Hırsızlık zanlısı kadın, gazetecilere terlik attı

Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen benzer şekilde operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü serbest bırakılırken, 3'i kadın 4 kişi adliyeye yollandı. Zanlılardan biri gazetecilere terlik attı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 12:24
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Hırsızlık zanlısı kadın, gazetecilere terlik attı


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma sabahı Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde bunun yanı sıra operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları bilgisi verildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesine yollandı. Kadın zanlılardan biri gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı. Zanlı adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.



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Haber Editörü
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