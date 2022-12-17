Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...

Dünya Kupası macerasına F Grubu'nda başlayan ve Katar 2022'deki ilk maçlarını karşılıklı oynayan iki ekip, turnuvayı üçüncülük maçında beraber tamamladılar. Hırvatistan ve Fas turnuvadaki ilk maçlarında 23 Kasım'da karşı karşıya gelmişler ve maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Fas, sonraki iki maçında grubu sürklase ederken; Hırvatistan son 16 vizesini Belçika maçında almıştı veya kimilerine göre de Romelu Lukaku, bu vizeyi Hırvatistan'ın cebine koymuştu. Hırvatistan maçında Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, saç baş yoldurtmuş ve takımını turnuvanın dışında bırakmıştı. Eleme turlarında ise Fas, Avrupa'nın iki güçlü temsilcisini saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdırdı. Hırvatistan ise biraz daha uğraştırıcı ve hikâyeyi epikleştirerek son dörde kaldı. Zira Hırvatlar, hem Japonya engelini hem de Brezilya'yı penaltı atışları sonunda elemeyi başardı. Yarı finalde Arjantin ve Fransa'ya kaybeden iki ülkenin yolu turnuvanın sonunda tekrardan kesişti. Maçın ilk 10 dakikasında iki ekip de birer gol atarak maça hızlı başladılar. İlk yarının sonlarına doğru Orsic, nefis bir vuruşla Bono'yu avladı ve takımını devreye 2-1 önde taşıdı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Hırvatistan, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.