Hisseli tapusu olanlar bu haber size! Bu detayı bilmeyenler büyük zarar ediyor

HİSSELİ TAPU SATACAKLAR DİKKAT!













AMAN DİKKAT!

Hisseli tapu satışı yapacak kişiler için uyarı geldi. Hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular var. Hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular haberimizde…Hisseli tapusu olan ama nasıl satış yapacağını bilmeyen bir çok vatandaş bulunuyor. Satışta bazı konulara vakıf olmayan bir çok kişi ise satış sırasında istemeden de olsa zarar edebiliyor.Hisseli tapusunu satmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı konular var. Hissesinin kendisine ait olan payını başkasına devretmek isteyenler diğer hisse ortakları ile ortak hareket etmek durumundadır. Ancak kendi hisselerini ise diledikleri gibi satabilirler. Hisseli satışlarda ilk alım hakkı diğer hissedarlardır. Diğer hissedarlardan sonra üçüncü şahıslara satış verilebiliyor. Hisseli satışlarda noter huzurunda satışın yapılması gerekir. Belge ve ihtarname başka hissedarların satış yapacağı alsa bile diğer hissedarın payı satışa kapanmaktadır. Üstelik itiraz yolu da kapalıdır. Yapılan satış sözleşmesinde taşınmazın adresi, tapu kaydı, hisse payı, satış bedeli ve tarafların kimlik fotokopisi şarttır.