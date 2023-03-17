Hisseli tapusu olanlar dikkat! TKGM az önce duyurdu: Bunu yapmayanların hakkı elden gidecek!

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahibi vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. Peki tapu sahiplerinin hangi başvuruları yapması gerekiyor? Hisse sahipleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYORTapu Kadastro Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde tapu sahiplerinin haklarını kaybetmemesi için uyarı yapmıştı. 90 gün varken yapılan uyarılar için son 52 gün kaldı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ön alım hakkı olan hisseli tapu sahipleri için satışı ile ilgili ön alım davası açılması gerektiğini ve süresinin 90 gün olduğunu belirtti.
Türk Medeni Kanunu kapsamına göre paylı bir tapu varsa hisse sahibi taşınmazın tamamını ya da kısmi bölümünü başka birine satarsa diğer hissedarlara haber vermek zorundadır. Eğer bu durum gözetilmezse hak sahipleri dava açabilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü konu ile ilgili Müdürlüklere başvuru yapılması ve en doğru bilginin oradan alınacağı konusunda da vatandaşı uyardı.