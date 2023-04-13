Hızlı klavye kullananlar dikkat! KPSS'siz noter katibi alımı yapılacak: Başvuru şartlarına dikkat!







BAŞVURU ŞARTLARI







İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, Toroslar ilçesi için Noter Katibi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor ve KPSS şartı aranmıyor. Başvuru yapılacak ilanlar için belirtilen başvuru şartlarına uyulması gerekiyor. İşte başvuru şartları...Noter Katibi alımları sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuruların yapılabileceği adres "Zeki Ayan Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi, No: 281 10. Noter / Toroslar" olarak belirlendi. Başvuru yapacak adayların lise veya dengi okullardan mezun olmaları ve 18-35 yaş arasında olmaları gerekiyor. Başvurular erkek adaylar arasından seçilecek ve ekip çalışmasına uygun olmaları bekleniyor. Başvuru yapacak adayların ilanlara dikkatli bir şekilde bakarak başvuru şartlarını sağlamaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları önemlidir. Noter Katibi alımları ile ilgili güncel bilgiler İŞKUR'un resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.