YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:53

Hoca Hasan Hamamındaki Restorasyon Çalışmaları Bitme Aşamasına Geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hamam Müzesi" olarak Harput turizmine kazandırılacak olan Hoca Hasan Hamamında devam etmekte olan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:53
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Hoca Hasan Hamamındaki Restorasyon Çalışmaları Bitme Aşamasına Geldi


Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hamam Müzesi" olarak Harput turizmine kazandırılacak olan Hoca Hasan Hamamında devam etmekte olan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.


Bitme aşamasındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Harput'a yakışacak çalışmalar geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının yüzde 75 oranında bittiğini idda eden Başkan Şerifoğulları, hamam çevresinde yürütülen yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinin de hızla ilerlediğini aktardı. Tarihi hamam ve çevresinde yürütülen çalışmaların Harput'a yeni bir değer katacağını aktaran Başkan Şerifoğulları, özellikle hamam çevresinde yapılan oturma yerleri, kameriyeler ve seyir terasının alanı ziyaret edecek vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayacağını vurguladı.





Harput geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacak


Göreve geldikleri günden itibaren Harput'u çok farklı ve özel bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Başkan Şerifoğulları, açıklamalarına bu tür devam etti:


“UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput'umuzun sahip olduğu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması ve özüne uygun restore edilmesi için çalışmalarımız devam etmekte. Müzeler Şehri Elazığ Projemiz doğrultusunda Harput'ta yürüttüğümüz çalışmaların birçoğunu tamamlayıp ziyarete açtık. Harput Musiki Müzemizi titiz bir çalışmanın neticesinde tamamladık. Aynı şekilde Basın Müzemiz ve aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu Hamam Müzemizi de çok yakında vatandaşlarımızın ziyaretine hazır duruma getireceğiz. Harput'u tarihine yakışır çalışmalarla geleceğe taşımak adına gerekli bütün adımları atacağız. Gerçekleştirdiğimiz ve tamamlanmak üzere olan bütün projelerimiz şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

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