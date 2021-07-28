Türk makamları ile Birleşmiş Milletler Örgütü, eski Hıristiyan bazilikaları konusunda çatışmaktadırlar. UNESCO Dünya Mirası Komitesi ise ‘’ diyalog ve bilgi eksikliği ‘’ sebebi ile ‘’ çok üzgün ‘’ olduklarını belirtti. Türkiye ise bu iddiayı reddetti ve mülk üzerinde yer alan ‘’ egemenlik haklarını ‘’ ise yeniden onayladı.

İSTANBUL ( Asia News ) – Türk yetkilileri ile UNESCO Dünya Miras Komitesi ( WHC ) arasında, geçtiğimiz Aralık ayında yeniden cami olarak kullanıma açılan Ayasofya ve Sora ‘nın ardından yapılan değişikliklerin onaylanmasını istemesi üzerine bir kere daha çatışma yaşanmaya başladı.

Komite konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında ise, binaların mevcut durumları ile ilgili ‘’ bilgi ile diyalog eksikliğinden dolayı çok üzgün olduğunu ‘’ belirtti. Türk hükümeti de, dahili olarak görmekte olduğu herhangi bir müdahaleyi ise anında reddederek derhal karşı bir yanıtta bulundu.

İki tarihi Hıristian bazilikasını ise cami olarak kullanılmaya başlamasından çok sonra ise, WHC yani Unesco Dünya Miras Komitesi Türkiye ‘den müzelerin hepsine açık olduğunu belirtmesi talebinde bulundu.

16 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında Fuzhou Çin ‘de yapmış oldukları yıllık toplantıda ise, WHC, Hokia Sofia ile Sora hakkında da birtakım bilgiler sunabilmek için 1 Şubat 2022 tarihine kadar olan bir son tarih olan Hokia Sofya ‘nın ‘’ güvenlik durumu ile ilgili güncellenmiş olan bir rapor ‘’ talebinde bulundu.

Bu durum karşısında oluşan endişelere ve yaşanan diyalog eksikliğine rağmen ise ilgili ekip tarafından her iki bölge adına planları ile ilgili olarak Türkiye ile daha da iyi bir iletişim kurabilme umudundan söz edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yapmakta olan Tanzu Bilkik ise konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında ise, UNESCO standartlarına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan çalışmaların herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını, aksine binaların hem güvenilirliğini hem de bütünlüğünü korurlar şeklinde konuştu.

‘’ Hogia Sofia ile Sora, Türkiye Cumhuriyeti ‘ne ait birer özelliklerdir. ‘’ denildi ve binalar ‘’ hem tarihi, hem manevi hem de kültürel değerler açısından da son derece titizlik ile korunmaktadır. ‘’ Bunların ‘’ operasyonel olan kullanımları ‘’ yalnızca Türkiye ‘nin egemenlik hakları ile ilgilidir. ‘’ dedi.

İki eski Hıristiyan bazilikası olan Hakya Sofya ve Karıştırmak, ilk önce Osmanlı döneminde birer camiye, daha sonrasında ise 20. Yüzyılın başlarında iken ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ‘nin kurulmasının ardından birer laik müzelere dönüştürülmüşlerdir.

Geçen sene, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ‘ın da bir parçası olarak her iki kilise de cami olarak kullanılmaya başlamıştır. Milliyetçilik ile İslam Politika, tasarlanmış olan Saklamak Ülkenin ekonomik krizini ve gücünü de elinde tutmak demektir.

READ ise, ABD ‘li üst düzey milletvekilleri olan Blingen ‘i ise yapılan DC saldırısında Türk savunmasına karşı dokunulmazlığı reddetmek için çağırdı.

Yapılan değişikliği tanıma kararının ardından ise, İslami yetkililer İsa ‘nın resimlerini örtmek için beyaz bir perde ile binaların Hıristiyan kökenlerini doğrulamakta olan diğer resim ile sembolleri de emrettiler.

2020 yılında iki UNESCO Dünya Mirası Alanında yapılmış olan bu değişiklikler ise uluslararasında oldukça büyük bir kıvılcımın başlamasına neden oldu. Yani

siyasi ve dini bir tartışma

yaşanmasına sebep oldu.