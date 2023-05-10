Hollanda'da seçim krizi! PKK sempatizanlarından sandık müşahitlerine fiziki saldırı!













Amsterdam'daki Rai kongre merkezinde oy sandıkları kapatılırken aralarında Türk vatandaşı olmayan ve yeşil solcu seçim gözlemcilerinin de bulunduğu bir grup Cumhur İttifakı gözlemcilerine saldırdı. Yerel saatle 21.00 sıralarında sandıkların kapanmasından hemen önce bölgede toplanmaya başlayan PKK'lılar, bazı Cumhur İttifakı gözlemcilerine fiziksel saldırıda bulunmadan önce sözlü tacizde bulundu.Kongre merkezindeki özel güvenlik görevlileri, olay mahallinde düzeni sağlamak için mücadele etti. Olay yerine gelen onlarca polis, saldıran grubu durdurabilmek adına cop ve köpeklerle saldırarak Cumhur İttifakı yandaşlarını bölgeden uzaklaştırdı, PKK yandaşlarını da dinlenme alanlarına götürdü. Burada terör örgütü PKK ve liderine destek sloganları atıldı. Polis, sandıkların kapatılıp, oy pusulaları ve zarfların sayımına, poşetlenip mühürlenmesine kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. Bölgede çok sayıda polis ve ambulans bulunurken saldırıda yaralananlara sağlık görevlileri müdahale ettiler.