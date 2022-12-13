DÜNYA
13 Aralık 2022 - 11:23

Hollanda'da Türk kökenli Belediye Başkanı Huri Şahin görevine başladı

Rijswijk Belediye Başkanı seçilerek Hollanda’nın ilk Türk kökenli Belediye Başkanı olması özelliği taşıyan Huri Şahin görevine başlamasıyla birlikte bir ilki gerçekleştirdi.

DÜNYA
13 Aralık 2022 - 11:23
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Hollanda’da Türk kökenli Belediye Başkanı Huri Şahin görevine başladı

Hollanda Rijswijk Belediye Başkanı seçilen Türk kökenli Huri Şahin iş başı yaptı. Aslen Adanalı bir ailenin mensubu olarak Hollanda’nın Deventer kentinde doğan Şahin yemin töreni ardından görevine başladı. Yakın zamanda vefat eden babasının hiç okula gitmeyen Hollanda’ya çalışmak için gelen Türk kökenli bir işçi olduğu vurgusuyla sözlerine başlayan Huri Şahin kendisine ilham kaynağının babası olduğunu dile getirdi. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istediğini sözlerine ekleyen Şahin gelecek adına umutlu konuştu. "Saygı" kelimesinin kendisi için önemli bir olgu olduğunu da dile getiren Şahin, bu şekilde daha net ilerleyebileceklerini aktardı. Kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunan Şahin’in yeni görevinde bir Türk Kadını olarak nasıl performans göstereceği ilgiyle takip edilecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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