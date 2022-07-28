Hollanda'da yaşayan Türk anne, cam sil ve toz beziyle satırlı hırsız alt etti!













Latife Perker, Hollanda'da 'cesur anne' ilan edildi

Hollanda'nın Deventer kentinde satırlı soyguncuya karşılık elindeki toz bezi ve cam sil şişesiyle mücadele eden Türk annenin, kahramanlığı herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Konyalı olan ve Hollanda'da yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına giren hırsıza karşı verdiği mücadeleyle dünyanın konuştuğu Türk kadın oldu.Hollanda'nın Deventer kentinde geçtiğimiz gün Türk bir ailenin işletmeciliğini yaptığı Mevlana Fırını'na elinde satır olan bir hırsız girdi. O sırada dükkanda temizlik yapan Latife Perker, hırsızı karşısında görünce önce şok oldu fakat daha sonra hırsıza elindeki toz bezi ve cam sil ile vurmaya başladı.O anlar, dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken Türk anne Latife Peker, hırsıza karşı verdiği mücadeleyle ülkede 'cesur anne' ilan edildi.Güvenlik kamerası görüntülerinde bir anda dükkana giren hırsıza elindeki bezle saldırmaya başlayan Latife Perker, hırsızı alt ederek dükkandan kaçmasını sağlıyor. Hollanda'da cesaretiyle kahramanlığı ilan edilen Türk anne Latife Peker'in görüntüleri, dünya basınında geniş yer bulurken olayın nasıl geliştiğini anlatan Perker, hırsız karşısında gördüğünde bez ile hamle yaptığını ve daha sonra da onunla boğuştuğunu söyledi. İçeriye giren müşteriyi gördükten sonra hırsızın kaçtığını söyleyen Latife Perker, elinde satır olduğunu fark etmediğini ve o sırada ölümü bile düşünmediğini ifade etti.