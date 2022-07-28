DÜNYA
28 Temmuz 2022 - 14:05

Hollanda'da yaşayan Türk anne, cam sil ve toz beziyle satırlı hırsız alt etti!

Hollanda'da yaşayan Latife Peker isimli bir kadın oğlunun fırınına giren hırsızı elindeki cam sil ve toz beziyle kovaladı. Dünyanın gündemine oturan görüntüler sonrası konuşan Peker, dükkanı soymak için gelen hırsızın elinde satır olduğunu görmediğini söyledi. Türk anne Hollanda'da kahraman ilan edildi.

DÜNYA
28 Temmuz 2022 - 14:05
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Hollanda'da yaşayan Türk anne, cam sil ve toz beziyle satırlı hırsız alt etti!


Hollanda'nın Deventer kentinde satırlı soyguncuya karşılık elindeki toz bezi ve cam sil şişesiyle mücadele eden Türk annenin, kahramanlığı herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Konyalı olan ve Hollanda'da yaşayan 48 yaşındaki Latife Peker, oğluna ait fırına giren hırsıza karşı verdiği mücadeleyle dünyanın konuştuğu Türk kadın oldu.

Hollanda'ya yaşayan Türk anne



Hollanda'nın Deventer kentinde geçtiğimiz gün Türk bir ailenin işletmeciliğini yaptığı Mevlana Fırını'na elinde satır olan bir hırsız girdi. O sırada dükkanda temizlik yapan Latife Perker, hırsızı karşısında görünce önce şok oldu fakat daha sonra hırsıza elindeki toz bezi ve cam sil ile vurmaya başladı.

Hollanda'ya yaşayan Türk anne

Latife Perker, Hollanda'da 'cesur anne' ilan edildi

O anlar, dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken Türk anne Latife Peker, hırsıza karşı verdiği mücadeleyle ülkede 'cesur anne' ilan edildi.

Hollanda'ya yaşayan Türk anne

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir anda dükkana giren hırsıza elindeki bezle saldırmaya başlayan Latife Perker, hırsızı alt ederek dükkandan kaçmasını sağlıyor. Hollanda'da cesaretiyle kahramanlığı ilan edilen Türk anne Latife Peker'in görüntüleri, dünya basınında geniş yer bulurken olayın nasıl geliştiğini anlatan Perker, hırsız karşısında gördüğünde bez ile hamle yaptığını ve daha sonra da onunla boğuştuğunu söyledi. İçeriye giren müşteriyi gördükten sonra hırsızın kaçtığını söyleyen Latife Perker, elinde satır olduğunu fark etmediğini ve o sırada ölümü bile düşünmediğini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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