Hollywood'dan grev kararı!













Amerikan Senaristler Birliği'nin yapımcı firmalarla yaptığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. 15 yıl sonra senaristler iş bırakma kararı aldı. Sendika, ücretlerin arttırılması ve kardan daha fazla pay talep ediyordu. Disney ve Netflix'in başını çektiği şirketler ise ücret artışına sıcak bakmadı.Grev televizyon ekranlarını hemen etkileyeck. Her akşam canlı yayınlanan Jimmy Kimmel Live show, Tonight Show Starring, Jimmy Fallon ve Late Night with Seth Meyers programları yayınlanmayacak. Ancak grevin etkisi sadece televizyondaki şovlarla sınırlı olmayacak. Reyting rekoru kıran haftalık yayınlanan pek çok dizi birkaç hafta sonra stokları bitince çekilemeyecek.Platformların ise grevden orta vadede etkilenmesi bekleniyor. Ancak grevin uzaması halinde halen çekimi devam eden bir çok dizi ve filmde de çalışmalar duracak. Sezonlar gecikecek ve hatta dizilerin iptali bile söz konusu olabilecek. 15 yıl öncede benzer bir grev kararı alınmış ve iki milyar dolarlık gelir kaybı oluşmuştu.