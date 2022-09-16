Hollywood’lu Türk oyuncu reklam çekimi için Ege sahillerini tercih etti

Oyunculuk kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Türk oyuncu Zafer Alpat Hollywood'da yer aldığı ciddi projelerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Alpat bu başarısını ABD'li markalarla marka yüzü şeklinde de taçlandırmayı başardı. Oyuncu marka yüzü olduğu Amerikan markaları Evoque ve Vasso için reklam çekimlerinde Ege sahillerini tercih etti. Alpat, hem reklam çekimlerini yaptığı Ege sahillerinde tatil yapmayı da ihmal etmedi. Hollywood için Türkiye'de gerçekleştireceği sürpriz bir proje için de müjde verdi.