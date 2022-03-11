Home-Office Çalışmada Dijital İletişim Güvenliği

Home-office çalışmada iletişimleriniz neredeyse tamamen dijitaldir. Peki, dijital iletişimleriniz güvende midir? E-postalarınız, video konferanslarınız, anlık mesajlarınız, online aktiviteleriniz ne kadar güvende?







Fiziksel olarak ofiste toplantı yaparken hiç tanımadığınız birinin toplantıyı dinlemesine izin verir miydiniz? Bilgisayarınızda vakit geçirirken hiç tanımadığınız birinin aktivitelerinizi izlemesine izin verir miydiniz? Tabii ki, hayır fakat dijital iletişimleriniz hiç tanımadığınız partiler tarafından izniniz olmadan izleniyor. Bu sebepten ötürü, dijital iletişim güvenliğinizi sağlamanız çok önemli.







İnterneti kullandığınız her an aslında dijital olarak iletişim kurarsınız. Dijital iletişimlerinizin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

VPN (Sanal Özel Ağ)

Lider siber güvenlik şirketlerinden ExpressVPN , VPN’lerin sizi çevrimiçi gözetlemeden koruyabileceğini belirtiyor. VPN nedir? VPN, bilgisayar ve benzeri iki cihaz (sunucu) arasında oluşturulan sanal bir tüneldir. Bu tünele giren her veri, güçlü algoritmalar ile şifrelenir.

Home-office çalışıyorsanız, şirket ağına uzaktan şirket cihazına kurulu VPN ile bağlanıyor olabilirsiniz. VPN, 1990’ların sonundan beri hayatlarımızda olan bir sanal özel ağ teknolojisidir. Uzaktan veya home-office çalışanlar, şirket ağına fiziksel olarak nerede olursa olsunlar, VPN ile güvenli bir şekilde bağlanırlar.

VPN ne işe yarar?

VPN ne işe yarar? VPN programı, internet ile olan iletişiminizin şifrelenmesini sağlar. Bu şifrelenme sayesinde online aktiviteleriniz hiçbir üçüncü parti tarafından görülemez.

Normal şartlarda, internet servis sağlayıcınız kullandığınız her web siteyi, web sitedeki aktivitelerinizi, internette hangi web sitede ne kadar vakit geçirdiğinizi cihazınıza atadığı IP adresi üzerinden görür. Şifresiz ortak Wi-Fi ağlarda, ağ operatörleri veya ağa sızmış olan siber saldırganlar, çevrimiçi aktivitelerinizi görebilir.

VPN programları, IP adresinizi gizler hem de bilgisayarınızın aldığı ve gönderdiği her veriyi şifreler. İnternet servis sağlayıcısı, çevrimiçi aktivitelerinizi VPN kullandığınızda göremez ve kaydedemez. Havaalanı, kafe, alışveriş merkezindeki Wi-Fi ağlarına VPN ile bağlandığınızda hem aktivitelerinizi gizlersiniz hem de ortadaki adam (Mitm) siber saldırılarından korunursunuz.

Tarayıcınızı Güvenli Hale Getirin

Tarayıcı, aslında internet ile iletişim kurmanızı sağlayan bir programdır. Tarayıcınız üzerinden paylaştığınız online verilerinizi gizli ve güvende tutmak için aşağıdaki tarayıcı eklentilerini tercih edebilirsiniz.

Web Site İletişim

Kullandığınız her web site ile olan iletişiminiz şifreli değildir. Genel olarak internet altyapısında çok az şifreleme vardır. Bir web site ile paylaştığınız online verilerin şifreli olup olmadığını nasıl anlarsınız?

HTTP (Hipermetin Transfer Protokolü)

Tarayıcının domain barında ‘’Güvenli Değil’’ beyanına sahip olan web siteler, HTTP kullanır. Yani, bu web siteler herhangi bir şifreleme sunmaz. Bu web sitelerden alışveriş yapmamaya çalışın. Aksi takdirde, kredi kartı bilgileriniz gibi hassas finansal bilgileriniz kolaylıkla çalınabilir.

HTTPS (Güvenli Hipermetin Transfer Protokolü)