Honda araç sahipleri dikkat! Hırsızların hedefinde Honda markası var

Otomobil hırsızlarının hedefinde şimdi de Honda marka araçlar var. Bu durum gittikçe ciddileşen ve Honda araç sahiplerini korkutan bir durum haline geldi. Otomobil hırsızları 2012 ve 2022 yılları arasında üretilen Honda Accord, Civic ve C-RV modellerine göz dikti.
Honda marka araçlar hacklenebiliyorAlınan bilgilere göre otomobil hırsızları yalnızca bir adet telsiz yardımı ile Honda marka arabaların kapılarını açıp motoru çalıştırabiliyorlar. Yapılan araştırmalara göre araştırmacılar "Rolling-PWN" ismini verdikleri güvenlik açığını The Drive ile ortaya çıkardılar. Elde edilen bilgilere göre anahtarsız giriş sistemi olan tüm araçlarda "Rolling Code" adı verilen sistemde hataar tespit edildi. Çalışmacı ekip, kapıyı her açma işleminde tuşa basılması ile araca erişebilmek için belli kodların çalışma ihtimalinin olduğu saptandı.
Araştırmacılar, aracın içinde yer alan bir alıcının "kayan kod penceresi" ile çalıştığını belirterek düğmeye her basma işleminde yuvarlanan kod senkronizasyonu sayacı çalışarak belli konutlar ardışık sırayla alıcıya iletiliyor. Hırsızlar da bu kodları kendi yöntemleri ile senkronize edip aracı çalabiliyor.