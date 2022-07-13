GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:12

Honda araç sahipleri dikkat! Hırsızların hedefinde Honda markası var

Birçok araç sahibini ilgilendirdiği gibi bu kez en çok Honda aracı olanları ilgilendiren araç hırsızları iş başında. Şu sıralar araç hırsızlarının Honda markasına gözünü dikmeleri araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu. Alınan bilgilere göre otomobil hırsızları telsiz yardımı ile Honda araçlarının kapılarını açabiliyor ve motorlarını çalıştırabiliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 13:12
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Honda araç sahipleri dikkat! Hırsızların hedefinde Honda markası var


Otomobil hırsızlarının hedefinde şimdi de Honda marka araçlar var. Bu durum gittikçe ciddileşen ve Honda araç sahiplerini korkutan bir durum haline geldi. Otomobil hırsızları 2012 ve 2022 yılları arasında üretilen Honda Accord, Civic ve C-RV modellerine göz dikti.

Honda marka araçlar hacklenebiliyor

Alınan bilgilere göre otomobil hırsızları yalnızca bir adet telsiz yardımı ile Honda marka arabaların kapılarını açıp motoru çalıştırabiliyorlar. Yapılan araştırmalara göre araştırmacılar "Rolling-PWN" ismini verdikleri güvenlik açığını The Drive ile ortaya çıkardılar. Elde edilen bilgilere göre anahtarsız giriş sistemi olan tüm araçlarda "Rolling Code" adı verilen sistemde hataar tespit edildi. Çalışmacı ekip, kapıyı her açma işleminde tuşa basılması ile araca erişebilmek için belli kodların çalışma ihtimalinin olduğu saptandı.



honda civic

Araştırmacılar, aracın içinde yer alan bir alıcının "kayan kod penceresi" ile çalıştığını belirterek düğmeye her basma işleminde yuvarlanan kod senkronizasyonu sayacı çalışarak belli konutlar ardışık sırayla alıcıya iletiliyor. Hırsızlar da bu kodları kendi yöntemleri ile senkronize edip aracı çalabiliyor.

Şu ana kadar fark edilmedi!

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler hırsızların uzaktan kumanda sistemi ile çalışan araçları kolaylıkla çalabileceğini ortaya koyuyor. Aynı sıkıntının başka marka araçları da riski altına alacağı belirtilirken Honda markasının buna karşın henüz bir önlem alamadığı da bildiriliyor. Tüm bunların yanı sıra markanın bu sorunu daha yeni öğrendiği de alınan bilgiler arasında yer alıyor.

Araştırma ekibi Japon üreticiye bir rapor sunmak istediklerini lakin uygun bir yolunu bulamadıklarını belirtirken Honda Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçip karşılığında ise olumsuz yanıtlar aldıklarını da açıkladılar.

Şirket sözcüsünün konuya ilişkin şu yorumlarda bulunduğu da konuşulanlar arasında yer alıyor:

"Başvurulan araçlardaki anahtarlar, raporda gösterildiği gibi güvenlik açığına izin vermeyen Rolling Code teknolojisi ile donatılmıştır... Ayrıca, Rolling Code teknolojisinin bulunmadığına dair kanıt olarak sunulan videolar, iddiaları destekleyecek yeterli açıklıkta değil."

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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