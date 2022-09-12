MEDYA
12 Eylül 2022 - 15:40

House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Tüm bölümleriyle nefesleri kesen ve seyirciyi ekran başına bağlayan House of the Dragon dizisinin merakla beklenen yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Peki, House of the Dragon yeni bölüm ne zaman? House of the Dragon 5. bölüm tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

MEDYA
12 Eylül 2022 - 15:40
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House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?


Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan House of the Dragon'un yeni bölüm tarihleri merakla araştırıyor. Seyircinin uzun süren bekleyişi yapılan yeni açıklamayla son buldu ve dizinin yeni bölüm tarihleri belli oldu.

House of the Dragon yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Game of Thrones seyircisinin ilk bölümünden bu yana severek takip ettiği House of the Dragon dizisinin heyecanla beklenen beşinci bölümü 18 Eylül Pazar günü seyirciyle buluşacak.

House of the Dragon bölümlerinin yayınlanacağı tarihler



- Birinci bölüm 21 Ağustos 2022 Pazar (Yayınlanmış bölüm)

- İkinci bölüm 28 Ağustos 2022 Pazar (Yayınlanmış bölüm)

- Üçüncü bölüm 4 Eylül 2022 Pazar (Yayınlanmış bölüm)

- Dördüncü bölüm 11 Eylül 2022 Pazar (Yayınlanmış bölüm)

- Beşinci bölüm 18 Eylül 2022 Pazar (Yeni bölüm)

- Altıncı bölüm 25 Eylül 2022 Pazar (Yeni bölüm)

- Yedinci bölüm 2 Ekim 2022 Pazar (Yeni bölüm)

- Sekizinci bölüm 9 Ekim 2022 Pazar (Yeni bölüm)

- Dokuzuncu bölüm 16 Ekim 2022 Pazar (Yeni bölüm)

- Onuncu bölüm 23 Ekim 2022 Pazar (Yeni bölüm)

 house of the dragon yeni bölüm tarihi

House of the Dragon hangi platformda yayınlanıyor?

Sevilen dizi yeni bölümleriyle HBO Max'ta sevenleriyle buluşuyor.

House of the Dragon yeni bölüm saat kaçta başlayacak?

Yoğun ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümleri ülkelerin saatlerine göre farklılık gösteriyor. 18 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanacak beşinci bölüm Türkiye'de saat 21:00'de ekrana gelecek.

House of the Dragon dizi konusu nedir?

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olarak hayata geçirilen dizi, Targaryen Hanesi'nin hikayesini anlatıyor. Game Of Thrones'da yaşanmış olanlardan üç yüz yıl öncesinin ekrana geldiği yapım, George R. R. Martin'in "Fire & Blood" adli eserinden uyarlamadır.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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