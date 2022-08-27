Telefon arayışında olan ve teknolojiyi yakından takip eden insanlar telefonların teknik özelliklerini merakla araştırıyor. Merak edilen telefonlardan biri de HTC One A9 telefon oldu. Peki HTC One A9 telefonun özellikleri nedir? Telefonun fiyatı ne kadar? HTC One A9 telefon ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:18
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2015 senesinde piyasaya sunulan HTC One A9 telefonun özellikleri merak ediliyor. Peki HTC One A9 telefon özellikleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.
TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:18
EDİTOR
İlginizi Çekebilir