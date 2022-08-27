TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:18

HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

2015 senesinde piyasaya sunulan HTC One A9 telefonun özellikleri merak ediliyor. Peki HTC One A9 telefon özellikleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
27 Ağustos 2022 - 00:18
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HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri


Telefon arayışında olan ve teknolojiyi yakından takip eden insanlar telefonların teknik özelliklerini merakla araştırıyor. Merak edilen telefonlardan biri de HTC One A9 telefon oldu. Peki HTC One A9 telefonun özellikleri nedir? Telefonun fiyatı ne kadar? HTC One A9 telefon ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HTC One A9 telefon özellikleri

HTC One A9 telefon Android 6.0 güncellemesiyle birlikte piyasaya sunuldu. Telefon 1080p ve 5 inç ekrana sahip. Telefonda Qualcomm Snapdragon 617 işlemci ve 4 GB RAM bulunuyor. Telefonun ön kamerası 4 MP, arka kamerası 13 MP olarak tasarlandı. Telefonda 2150 mAh batarya desteği bulunuyor. Telefon hafızası 3 GB olarak sunulsa da 32 GB dahili hafızası ve isteğe göre genişletilebilir depolama desteği bulunuyor. Aynı zamanda 4G özelliği de kullanıcılara sunuldu.



HTC One A9 Telefon Özellik ve Fiyatı

HTC One A9 telefon fiyatı

HTC One A9 telefon Kasım 2015 tarihinde piyasaya sunuldu ve ilk satış fiyatı 399 dolar olarak belirlendi. Eğer kablosuz küçük servis sağlayıcı desteği kullanmak isteyen kullanıcılar olursa telefon fiyatı 499 dolar olarak belirlenecek. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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