GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 22:48

HÜDA PAR, 4 Milletvekili ile Meclis çatısı altına girdi!

AK Parti'nin listesiyle seçime katılan 4 HÜDA PAR adayı da resmi olmayan sonuçlara göre meclise girmeye hak kazandı.

GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 22:48
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HÜDA PAR, 4 Milletvekili ile Meclis çatısı altına girdi!


14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR, AK Parti'nin listesinden İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Batman'dan 4 milletvekilini aday olarak gösterdi.

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun İstanbul'dan, HÜDA PAR'ın genel sekreteri Şehzade Demir'in Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İşler Komitesi üyelerinden Faruk Dinç'in Mersin'den HÜDA PAR'ın sözcüsü erkan Ramanlı'nın da Batman'dan aday olarak gösterildiği ce lesin olmayan seçim sonuçları kapsamında 4 simin de Meclis'e girmeye hak kazandığı bildirildi.



HÜDA PAR, 4 Milletvekili ile Meclis çatısı altına girdi!

AK Parti, 2011 genel seçimlerinde iki, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde ise birer Batman milletvekili çıkardı. AK Parti listesindeki ikinci aday HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı'nın bu seçimde yabancı oyların etkisiyle meclise girme hakkını elde ettiği aktarıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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