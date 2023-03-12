HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'nı desteklemeye karar verdi!













"SEÇİMLERDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yenilemeye imza attıktan sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu kapsamda seçim süreci başlatıldı. Sürecin yol haritasının bugün yapılacak Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) toplantısında belirleneceği bildirildi. Bu sıcak gelişmelere paralel olarak AKP, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Hüda-Par ile temasa geçerek MHP ve BBP ile blokunu güçlendirmeye çalıştı. Dün AK Partinin genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Binali Yıldırım, YRP'ye 'ittifak' ziyaretinde bulundu. Daha sonrasında ise Hüda-Par dikkat çekici bir açıklama yaptı.Cumhur İttifakı'nda yer alacağı konusuyla bir süredir gündemde yer alan HÜDA PAR, ittifaka katılma değerlendirmelerini tammaladı. HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Yapıcıoğlu şunları söyledi: "Başkanlık Divanı toplantısı sırasında il ve ilçe teşkilatlarımızla istişare ederek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık."