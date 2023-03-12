Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yenilemeye imza attıktan sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu kapsamda seçim süreci başlatıldı. Sürecin yol haritasının bugün yapılacak Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) toplantısında belirleneceği bildirildi. Bu sıcak gelişmelere paralel olarak AKP, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Hüda-Par ile temasa geçerek MHP ve BBP ile blokunu güçlendirmeye çalıştı. Dün AK Partinin genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Binali Yıldırım, YRP'ye 'ittifak' ziyaretinde bulundu. Daha sonrasında ise Hüda-Par dikkat çekici bir açıklama yaptı.
SİYASET
12 Mart 2023 - 14:25
HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'nı desteklemeye karar verdi!
Cumhur İttifakı'na bir üyenin daha katıldığı öğrenildi. HÜDA Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
SİYASET
12 Mart 2023 - 14:25