HÜDA PAR, ikinci turu değerlendirdi: Halk mandacı zihniyete izin vermedi!







"ÖNEMLİ BİR EŞİK"











"PARTİMİZİ KRİMİNALİZE ETMEYE ÇALIŞANLAR KESİNLİKLE İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR"

HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçmenin iktidarda istikrardan çok ülkede huzur ve güvenliği tercih ettiğini söyledi. Parti merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bugünün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü olduğunu yineleyen Yapıcıoğlu, Diyarbakır fatihleri ​​İyaz bin Gane, Fatih Sultan Mehmet ve diğer askerlerini de rahmet ve minnetle andığını ifade etti. . İkinci tur seçimlere bakıldığında Yapıcıoğlu, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik ederek, sonucun Türkiye ve millet için hayırlı olmasını diledi.Bazı kesimlerin kullandığı düşmanca dile rağmen milletin iradesini sağduyunu koruyarak gösterdiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Halkımız emperyalist güçlere ve akıllara boyun eğmemiştir. Ülkemizin ve hükümetin istikrarı. "Rekabetten ziyade kin, nefret ve aynı zamanda düşmanlıkla siyasete girenler, hedeflerine ulaşamadılar. İrade ve istikbale talip bölgesel ve küresel şer güçler Milletimizin istikbalini kaybetmiştir. Seçimin kazananları hiç şüphesiz ki 85 milyon vatandaşımızdır. Bu sonucun Türkiye'nin yeni yüzyılda önemli bir eşik olduğu konusuna inanıyoruz. İnşallah daha sonraki süreçte de ülkemiz güçlenerek büyümeye devam edecektir” dedi.Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın siyasi konumu ve uygulaması itibarıyla bu sürecin kilit oyuncularından biri olduğunu, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflediği başarının yüzde 100'ünü elde ettiğini, aynı zamanda Türkiye'de de siyasi arenada varlığını gösterdiğini söyledi. Partilerinin 11. yılına girdiğini kaydeden Yapıcıoğlu, bu süreçte milletin, ülkenin, ümmetin ve insanlığın tüm sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını söylüyor. Son seçime yönelik uzun soluklu çabalarına değinen Yapıcıoğlu, Halk Birliği'nin cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklamasının ardından partisine yönelik kara propaganda faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını ifade etti.Yapıcıoğlu, “2012'de kurulan partimiz 20-30 yıl önce olan bazı olaylara dayanarak kriminalize etmeye çalışanlar, onu uç ve illegal bir yapı olarak görenler, kesinlikle samimiyetten değil. Düşünce ve ifadelerle ilgili, bizi suçlayarak bir yere yaftalamak için acele edenlerin düşmanlığı. Güvenimizi besleyen siyasi ideallerimizdir” dedi. AK Parti'nin listelerinden HÜDA PAR'ı temsilen aday gösterdikleri 4 adayın da Cumhur İttifakı himayesinde milletvekili seçildiklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, seçimin başarılı geçtiğini, artık işlerin bittiğini aktardı.