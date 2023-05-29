HÜDA PAR, ikinci turu değerlendirdi: Halk mandacı zihniyete izin vermedi!

HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçmenin iktidarda istikrardan çok ülkede huzur ve güvenliği tercih ettiğini söyledi. Parti merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bugünün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü olduğunu yineleyen Yapıcıoğlu, Diyarbakır fatihleri İyaz bin Gane, Fatih Sultan Mehmet ve diğer askerlerini de rahmet ve minnetle andığını ifade etti. . İkinci tur seçimlere bakıldığında Yapıcıoğlu, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik ederek, sonucun Türkiye ve millet için hayırlı olmasını diledi.
"ÖNEMLİ BİR EŞİK"
Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın siyasi konumu ve uygulaması itibarıyla bu sürecin kilit oyuncularından biri olduğunu, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflediği başarının yüzde 100'ünü elde ettiğini, aynı zamanda Türkiye'de de siyasi arenada varlığını gösterdiğini söyledi. Partilerinin 11. yılına girdiğini kaydeden Yapıcıoğlu, bu süreçte milletin, ülkenin, ümmetin ve insanlığın tüm sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını söylüyor. Son seçime yönelik uzun soluklu çabalarına değinen Yapıcıoğlu, Halk Birliği'nin cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklamasının ardından partisine yönelik kara propaganda faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını ifade etti.