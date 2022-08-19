Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine hazır!













'Doğalgaz Tüketim Desteği' başvuruları nasıl yapılır?

İhytiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan elektrik ve doğalgaz destek projesiyle milyonlarca vatandaşa 100 milyar lira tutarından bir ödenek hazırlayan hükümet, şimdi de bütçesini hazırladığı 3 milyar lira ile 4 milyon haneye nakit doğal gaz desteği sağlayacak. 2022 yılı başından itibaren uygulamaya alınan destek projesi kapsamında Ekim-Kasım ayları içinde yapılacak olan ödemelerde başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin korunmasıyla ilgili başlattıkları destek projesinde yıllık olarak 450 ila 1.150 TL arasında verilmesi planlanan doğalgaz tüketim ödeneğinin başvurularını aldıklarını söyledi.İhtiyaç sahibi vatandaşların enerji masraflarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Bakan Fatih Dönmez, bu çerçevede ihtiyaç sahibi aileler için yapılan doğalgaz yardımının ilk ödemelerinin Mart ve Nisan ayında yaptıklarını diğer ödemelerin ise Ekim ve Kasın ayında gönderileceğini anlattı. 330 bin haneye destek ödemeleri yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, yeni destek döneminde yıllık olarak verilecek olan 450 TL-1.150 TL arasındaki doğal gaz tüketim desteğinin başvurularının alınmakta olduğunu ve bu alanda 4 milyon hanenin destek ödeneklerinin bütçede hazırlandığını aktardı. Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet Kapısı'ndan ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapabilecekleri.