GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 12:38

Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine hazır!

Hükümet tarafından bir süredir uygulanan doğalgaz destek projesinde 4 milyon aileye yaklaşık olarak 3 milyar lira destek olarak gönderileceği bildirildi. Diğer taraftan doğalgaz destekleri ile ilgili başvuruların başladığı bildirildi.

GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 12:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine hazır!


İhytiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan elektrik ve doğalgaz destek projesiyle milyonlarca vatandaşa 100 milyar lira tutarından bir ödenek hazırlayan hükümet, şimdi de bütçesini hazırladığı 3 milyar lira ile 4 milyon haneye nakit doğal gaz desteği sağlayacak.

2022 yılı başından itibaren uygulamaya alınan destek projesi kapsamında Ekim-Kasım ayları içinde yapılacak olan ödemelerde başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin korunmasıyla ilgili başlattıkları destek projesinde yıllık olarak 450 ila 1.150 TL arasında verilmesi planlanan doğalgaz tüketim ödeneğinin başvurularını aldıklarını söyledi.



'Doğalgaz Tüketim Desteği

'Doğalgaz Tüketim Desteği' başvuruları nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi vatandaşların enerji masraflarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Bakan Fatih Dönmez, bu çerçevede ihtiyaç sahibi aileler için yapılan doğalgaz yardımının ilk ödemelerinin Mart ve Nisan ayında yaptıklarını diğer ödemelerin ise Ekim ve Kasın ayında gönderileceğini anlattı.

330 bin haneye destek ödemeleri yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, yeni destek döneminde yıllık olarak verilecek olan 450 TL-1.150 TL arasındaki doğal gaz tüketim desteğinin başvurularının alınmakta olduğunu ve bu alanda 4 milyon hanenin destek ödeneklerinin bütçede hazırlandığını aktardı.

Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet Kapısı'ndan ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapabilecekleri.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!
Son Haberler
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli olmayacaklar!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli...
Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı
Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret düzeyi..
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret...
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım..
Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım.....
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı...
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam geliyor!
Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam...
Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında rekor artış!
Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında...
1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!
1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!...
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen soruşturma
Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen...