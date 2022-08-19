İhytiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan elektrik ve doğalgaz destek projesiyle milyonlarca vatandaşa 100 milyar lira tutarından bir ödenek hazırlayan hükümet, şimdi de bütçesini hazırladığı 3 milyar lira ile 4 milyon haneye nakit doğal gaz desteği sağlayacak. 2022 yılı başından itibaren uygulamaya alınan destek projesi kapsamında Ekim-Kasım ayları içinde yapılacak olan ödemelerde başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin korunmasıyla ilgili başlattıkları destek projesinde yıllık olarak 450 ila 1.150 TL arasında verilmesi planlanan doğalgaz tüketim ödeneğinin başvurularını aldıklarını söyledi.
GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 12:38
Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine hazır!
Hükümet tarafından bir süredir uygulanan doğalgaz destek projesinde 4 milyon aileye yaklaşık olarak 3 milyar lira destek olarak gönderileceği bildirildi. Diğer taraftan doğalgaz destekleri ile ilgili başvuruların başladığı bildirildi.
GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 12:38