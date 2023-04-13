Hükümet, 700 bin kamu işçisine ilk 6 aylık zam için yüzde 30 teklifi verdi!













İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 30 ZAM TEKLİFİ

İŞÇİ TALEBİ YÜZDE 45 ZAM

ALINAN KARAR DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE ETKİLEYECEK

700.000'den fazla kamu sektörü çalışanını kapsayan 2023 kamu toplu sözleşmesi müzakereleri sırasında, hükümetin ücret artışı önerisi açıklandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hükümetin ilk 6 aylık zam ile ilgili teklifi yüzde 30, temel aylık teklifin ise 11 bin 500 lira şeklinde kabul edeceklerini açıkladı. Teklifin talebi karşılamadığını söyleyen Atalay, "İşçilerin katılmadığı rakama imza atmayacağız" dedi. Türk-İş sendikasının başkanı Ergün Atalay ile HAK-İŞ sendikası başkanı Mahmut Arslan, ortak bir basın toplantısı düzenledi ve 700 binden fazla işçinin katıldığı 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü müzakerelerinde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalar yaptılar. TÜRK-İŞ genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Atalay, çerçeve protokolde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı 301 sözleşmenin yer aldığını söyledi.Ergün Atalay, bu sözleşmelerin yüzde 25'inin Ocak'ta, yüzde 75'lik kısmının ise Mart'ta sona erdiğine dikkat çekti. Maraş merkezli deprem nedeniyle sözleşme toplantılarına ara verildiğini kaydeden Atalay, hükümetin ilk 6 aylık süre için yüzde 30 zam teklifini yaptığını ve taban aylıklarla ilgili teklifin ise 11 bin 500 lira olarak belirlendiğini söyledi. Atalay, işçi tarafının hükümete yüzde 45 zam ile birlikte 15 bin lira tutarında bir taban ücret talebinde bulunduğunu belirterek "İşçilerin katılmadığı rakama imza atmayacağız" diye konuştu.İkramiye konusunda anlaşmaya varan taraflar, halen taban maaş ve yüzde artışlarını görüşüyor. Toplantıda, işçileri temsilen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, “Aylık brüt temel ücretin 15 bin liraya çıkarılması ve ardından tüm ücretlere yüzde 15 sosyal katkı payı eklenmesi” yer aldı. Taban maaş artışı ve sosyal yardım bileşeni de eklendikten sonra ilk altı ay için yüzde 45, ikinci yarı için de yüzde 5 artış ve enflasyon farkı isteniyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve özel devlet kurumlarının çalışanları da dahil olmak üzere tüm memurlar için ek ödemeler yapılmasını gerektirir.Bu arada, 2024'ten 2025'e kadar sürecek olan yedinci tur toplu iş sözleşmesi 1 Ağustos'ta başlayacak ve yaklaşık olarak 2,5 milyon emekli için maaş artış oranlarını belirleyecek. Bu açıdan, memurları ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri 2023 Çerçeve Protokolü, özel sektörde, özellikle memurlar için imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini oluşturması açısından da önemlidir.