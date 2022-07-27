Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların maddi konularıyla ilgili bazı durumlarının yargıya taşınmaları ile ilgili bir çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda iki bakanlığın ortakla başlattıkları çalışma çerçevesinde dar gelirlilerin yargıdaki sorunlarına çözüm olarak yeni bazı düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Hazırlanan taslak metni ise Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 14:53
Hükümet, dar gelirlilerin hukuksal durumları için çözüm hazırlığında!
Dar gelirli vatandaşları hukuksal anlamda meydana gelen durumları için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir çalışma başlattı. Yeni çalışma kapsamında hazırlanan düzenleme ise Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 14:53