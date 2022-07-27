Hükümet, dar gelirlilerin hukuksal durumları için çözüm hazırlığında!













Dar gelirlilerin maddi konularına çözüm müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların maddi konularıyla ilgili bazı durumlarının yargıya taşınmaları ile ilgili bir çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda iki bakanlığın ortakla başlattıkları çalışma çerçevesinde dar gelirlilerin yargıdaki sorunlarına çözüm olarak yeni bazı düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Hazırlanan taslak metni ise Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı taslak metninin Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan başkanlığından toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı bildirildi. Yapılan ve değerlendirmeler sonucunda ise dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.