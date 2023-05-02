Hükümet düğmeye bastı! Bugünden itibaren bir ay ücretsiz olacak: Vatandşalara müjde

Yüksek Hızlı Tren biletlerine yönelik alınan son derece önemli bir karar, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı biletleri mayıs ayı boyunca ücretsiz olacak. Bu müjdeli haber ile birlikte vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilme imkanına kavuşacaklar.
MAYIS AYI BOUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak olması, vatandaşları oldukça memnun etti. Bu sayede vatandaşlar, özellikle iş, eğitim, seyahat ve turizm amaçlı yolculuklarında YHT'yi tercih edebilecekler. Bu önemli kararın, Türkiye'nin geniş hızlı tren ağına ve modern ulaşım imkanlarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.