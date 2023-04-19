YAŞAM
19 Nisan 2023 - 19:15

Hükümet düğmeye bastı, vatandaşa 10.000 TL yardım geldi! Listedeki şartları taşıyanlar dikkat: Tek seferlik ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir sosyal yardım paketini duyurdu. Basında yer alan haberlere göre şartları sağlayan vatandaşlara tek sefere mahsus olmak şartıyla 10.000 TL nakit desteği verilecek.

YAŞAM
19 Nisan 2023 - 19:15
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Hükümet düğmeye bastı, vatandaşa 10.000 TL yardım geldi! Listedeki şartları taşıyanlar dikkat: Tek seferlik ödenecek
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Cumhurbaşkanı imzaladı: Her aileye 10.000 TL nakit yardımı yapılacak! Şart yok kural yok. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin etkileri halen devam ediyor ve uzun sürede geçmeyeceğe benziyor. Devlet bunun için işe koyuldu. 13,5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketinden etkilenen depremzedelere 10 bin TL tutarında ödeme yapacak. Acil nakit ihtiyacı kapsamında verilecek bu ödemeler tüm depremzedeleri ilgilendiriyor. Peki bu ödemeler nasıl alınacak? Hangi bankadan alınacak? İşte tüm detaylı bilgiler. ..

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DEPREMZEDELER İÇİN ACİL NAKİT  PARASİ 10 BİN TL 

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin etkisiyle hasar gören kişiler için destek ödemesi yapılacak. Acil nakit ihtiyacı adı altında verilecek bu ödemeler ise Ziraat Bankası'ndan alınabilecek. Bunun sadece tek bir şart bulunuyor .İşte o şart ve diğer ayrıntılar...



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Depremden doğrudan etkilenen vatandaşların alabileceği 10 bin TL acil nakit parası için evinizin depremden hasar görmüş olması gerekiyor. İster az hasarlı, ister orta hasarlı isterse de çok hasarlı olsun bu parayı alabiliyorsunuz. Evinizin depremden hasar almış olması yeterli. Bu ödemeler hasar tespiti yapılmış evler için yapılıyor. Sisteme kayıt edilen ve hasarlı olduğunu görülen evler için bu ödemeler yapılacak. Ödemeler Ziraat Bankası hesabınız yer alması halinde direkt hesabınıza eğer yoksa TC kimlik numaranıza yatırılmış olacak. Bankaya git gide bu ödemeleri alabileceksiniz. Ödemeler tek seferli veya bir kez alım geçerliliği bulunuyor. Hane de bir kere bu ödemeleri alanları bir daha bu ödemeleri almaya hakkı olmayacaktır. Tek sefer 10 bin TL tarafınıza ödenecektir. 

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