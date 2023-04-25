Hükümet duyuru yaptı! Bu kişilere geri ödemesiz 100 bin TL verilecek: 18 yaş üstüne büyük fırsat

Bayram öncesinde müjdeli haberler peş peşe geldi. KOSGEB tarafından verilecek 100.000 TL’ye kadar hibe desteği ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmelerine destek sağlanacak. Bu desteğin geri ödemesi ya da karşılığı olmayacak. Yapılan açıklamaya göre, hibe desteği için tek bir şart aranacak: işletme sahibinin 18 yaşından büyük olması. İşletme geliştirme desteği projesi kapsamında küçük işletmelerin yurtdışı gezileri, fuar etkinlikleri ve dijitalleşme süreci gibi konularda desteklenecek. Bu sayede işletmeler daha geniş kitlelere ulaşabilecek ve rekabet güçleri artacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru öncesinde, büyütmek istenen şirket adına bir proje hazırlanması isteniyor. Projenin kabul edilmesi durumunda, KOSGEB tarafından işletmeye karşılıksız ve geri ödemesiz olarak toplamda 100.000 TL’lik hibe desteği sağlanacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, projeler KOSGEB tarafından incelenecek ve uygun bulunan işletmelere destek sağlanacak. 100.000 TL’lik hibe desteği için uygun koşulları sağlayanlar KOSGEB genel merkezleri üzerinden bilgi alabilirler.