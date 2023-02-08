Hükümet geri ödemesiz 15.000 TL verilecek! Az önce açıklandı 12 ay boyunca...













1 YIL ÖDEME YAPILACAK

ÖDEME NE KADAR OLACAK?

BAŞVURULAR DEVAM ETMEKTE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk kez yapacak! Geri ödemesiz 15 bin TL yardım desteğinde bulunuyor. Bakanlık, geri ödemesiz hibeyi duyurdu. Binlerce vatandaş bu destekten yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması milyonlarca kişinin yakından ilgilendirdi. Aile destek paketi kapsamında yoksul veya ihtiyaç sahibi kişilere 15 bin TL yardım yapılıyor. Türkiye'nin aile destek paketi ile milyonlarca insan rahat edecek. Bu ödemeden dar gelirli çalışanların yanı sıra asgari ücretli çalışanlar ve emekliler de yararlanabilmektedir.Bakanlık tarafından başlatılan Türkiye aile destek paketi ödemeleri yıl boyunca devam edileceği belirtildi. Paket içeriğine göre dar gelire sahip aileler başvurabilir. Başvuru sahipleri için başvurular e-devlet sisteminden yapılmaktadır. Destekten yararlanmak isteyenlerden büyük talep var.Türkiye'nin aile destek paketi programının içeriği oldukça kapsamlıdır. Başvuru yapanlara her ay 1250 TL - 2500 TL arası yardım ödemesi verilecek. 12 ay boyunca ödemeler devam edecek. Ödeme miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre değişmektedir. Aynı zamanda ailenin geçim durumu da ödemeleri etkilemektedir.Türkiye Aile Destek Paketi programına başvurmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Başvurular bireysel değil hane bazında yapılmaktadır. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Aile Destek Programı kapsamında onaylanan ödeme taleplerinin ödemeleri tam 12 ay boyunca aylık olarak devam edecektir. Gelir durumu değişirse para çekme işlemleri durdurulur. Yukarıda belirtildiği gibi emekli ve asgari ücretli çalışanlar da Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine başvurabilirler.