Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk kez yapacak! Geri ödemesiz 15 bin TL yardım desteğinde bulunuyor. Bakanlık, geri ödemesiz hibeyi duyurdu. Binlerce vatandaş bu destekten yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması milyonlarca kişinin yakından ilgilendirdi. Aile destek paketi kapsamında yoksul veya ihtiyaç sahibi kişilere 15 bin TL yardım yapılıyor. Türkiye'nin aile destek paketi ile milyonlarca insan rahat edecek. Bu ödemeden dar gelirli çalışanların yanı sıra asgari ücretli çalışanlar ve emekliler de yararlanabilmektedir.
Finans
08 Şubat 2023 - 12:30
Hükümet geri ödemesiz 15.000 TL verilecek! Az önce açıklandı 12 ay boyunca...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geri ödemeksizin 15 bin TL aile destek programı ile milyonlarca vatandaşa derman olacak yardım programını başlatacağını duyurdu. Peki kimler aile destek programından yararlanabilir? Ne kadar yatacak? İşte detaylar.
Finans
08 Şubat 2023 - 12:30