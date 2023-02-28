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28 Şubat 2023 - 14:18

'Hükümet İstifa' sloganları atan Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçı için stada giremeyecek!

Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun kararına göre Kayserispor-Fenerbahçe maçını Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek.

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28 Şubat 2023 - 14:18
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'Hükümet İstifa' sloganları atan Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçı için stada giremeyecek!


Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe takımlarının arasında gerçekleştirilecek maç öncesinde flaş bir karar alındığı bildirildi.

4 Mart Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kayserispor ile Fenerbahçe, deplasmanda Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Maçın hemen öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu yeni karar alındığını duyurdu. Alınan kurul kararına göre Fenerbahçe taraftarları stada alınmayacak.



Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararına göre, üzerinde Fenerbahçe logosına sahip Passolig kartını son 20 gün içinde iptal ettirenler, organizatör tribününden bilet/transfer alamayacaktır. Kayserispor biletleri ise Fenerbahçe logolu Passolig kartı dışında herhangi bir Passolig kartı ile alınabilecek.

BİLET SATIŞ SAYFASI AÇIKLADI..

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bilet satış sitesi şu açıklamayı yaptı:

"Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararına göre deplasman takımı Fenerbahçe seyircisi maça alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararına göre Fenerbahçe logosuna sahip Passolig kartını iptal edenlerin ev sahibi tribünden bilet/transferleri kabul edilmeyecektir."

'Hükümet İstifa' sloganları atan Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçı için stada giremeyecek

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