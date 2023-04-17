Hükümet kamuda çalışan 700 bin işçiye yeni teklifini sundu: 12 bin lira ve yüzde 40 zam!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 700.000'den fazla kamu çalışanını etkileyen 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in heyetlerini makamında ağırladı. Yaklaşık bir saat süren resepsiyonun ardından TÜRK-İŞ sendikasının başkanı Ergün Atalay ile HAK-İŞ sendikasının başkanı Mahmut Arslan, gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada hükümetin yeni teklifinin 12 bin lira taban maaş ve ilk altı ayda yüzde 40 zam olduğu bildirildi. Atalay, taraflar arasındaki müzakere süreci ile ilgili durumun ise halen devam ettiğini söyledi.
TÜRK-İŞ başkanı Ergün Atalay, yapılan toplantıda görüşmeler ile ilgili detayları verirken şu ifadeleri kullandı: “TÜHİS'in geçen hafta kamu işverenleri adına yapmış olduğu teklif, taban maaşın 11 bin 500 liraya çıkarılması ve yılın ilk altı ayında yüzde 30. zam yapılması yönündeydi. TÜRK-İŞ'te gerçekleştirdiğimiz kamu koordinasyon kurulu toplantısının ardından bakanın daveti üzerine buradayız. Bakan Bilgin işveren sendikası tarafından verilen 11 bin 500 liranın aslında az olduğunu söyledi ve bu miktarı 12 bin liraya çıkardı. Önemli ve güzel bir gelişme olmasına rağmen şu aşamada bir karar veremiyoruz. Şu an buradayız, yeni teklif 12.000 lira taban maaş ve ilk altı ayda yüzde 40 zam. Bayrama yetişmesi imkansız ama bayram sonunda bir neticeye varılır diye düşünüyorum."