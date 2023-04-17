EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 19:34

Hükümet kamuda çalışan 700 bin işçiye yeni teklifini sundu: 12 bin lira ve yüzde 40 zam!

TÜRK-İŞ sendikasının genel başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri ile ilgili yapılan görüşmelerde hükümetin memurlar için yaptığı eni teklifinin ilk altı ay yüzde 40 zamla 12 bin lira taban ücret olduğunu duyurdu.

EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 19:34
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Hükümet kamuda çalışan 700 bin işçiye yeni teklifini sundu: 12 bin lira ve yüzde 40 zam!


Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 700.000'den fazla kamu çalışanını etkileyen 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in heyetlerini makamında ağırladı.

Yaklaşık bir saat süren resepsiyonun ardından TÜRK-İŞ sendikasının başkanı Ergün Atalay ile HAK-İŞ sendikasının başkanı Mahmut Arslan, gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada hükümetin yeni teklifinin 12 bin lira taban maaş ve ilk altı ayda yüzde 40 zam olduğu bildirildi. Atalay, taraflar arasındaki müzakere süreci ile ilgili durumun ise halen devam ettiğini söyledi.



Hükümet kamuda çalışan 700 bin işçiye yeni teklifini sundu 12 bin lira ve yüzde 40 zam

TÜRK-İŞ başkanı Ergün Atalay, yapılan toplantıda görüşmeler ile ilgili detayları verirken şu ifadeleri kullandı:

“TÜHİS'in geçen hafta kamu işverenleri adına yapmış olduğu teklif, taban maaşın 11 bin 500 liraya çıkarılması ve yılın ilk altı ayında yüzde 30. zam yapılması yönündeydi. TÜRK-İŞ'te gerçekleştirdiğimiz kamu koordinasyon kurulu toplantısının ardından bakanın daveti üzerine buradayız. Bakan Bilgin işveren sendikası tarafından verilen 11 bin 500 liranın aslında az olduğunu söyledi ve bu miktarı 12 bin liraya çıkardı. Önemli ve güzel bir gelişme olmasına rağmen şu aşamada bir karar veremiyoruz. Şu an buradayız, yeni teklif 12.000 lira taban maaş ve ilk altı ayda yüzde 40 zam. Bayrama yetişmesi imkansız ama bayram sonunda bir neticeye varılır diye düşünüyorum."

"YÜZDE 40 ZAMMI GEÇELİM İSTİYORUZ"

Devlet memurlarının maaşlarının neredeyse yarısının taban maaşta olduğuna dikkat çeken Atalay, “11 bin 500 lira olan taban maaşın 12 bin liraya çıkarılması güzel ama artırılması gerekiyor. Yüzdeyi 30'dan 40'a çıkarmak iyi gibi görünse de bizim için yeterli değil, alım gücü sorunu devam ediyor, misyonumuz temsil etmekte olduğumuz insanların alım gücünü artırmak, bu bir çaba, gücümüz. Bugün gelen teklif küçümsenmiyor fakat yüzde 40'ı birer birer geçmek istiyoruz" dedi.

"BAYRAM SONU MÜJDE VEREBİLİRİZ"

HAK-İŞ Başkanı Arslan, hükümetin yeni önerisinin önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yine de biz TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ sendikaları olarak bu teklifi yeterli buluyoruz. Bakanın tavrını önemsiyoruz. Bu teklif beklentileri karşılamadığı için sendikalarımızın ve üyelerimizin bu teklifini teşkilatlarımızın ve Bakanın yeniden değerlendirmesini istiyoruz. Beklentiler çok yüksek. Umarım bayramın sonunda güzel haberler alırız."

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