Hükümetten annelere dev jest! Tamı tamına 13.500 TL sosyal yardım kasaları açıldı! Bu şartlara dikakt!







ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK







İŞİ OLMAYAN ANNELERDE YARDIM ALACAK

Hükümetin günden güne yardım kampanyaları artıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek politikaları bitmiyor. Peki bu sefer ilan edilen destek kimleri ilgilendiriyor? Tüm detaylar haberimizde.Bir hükümet desteği haberi de anneler için geldi. Annelere müjde. Ekonomideki zorluklar, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar ve geçinme zorluğu yaşayan vatandaşları göz önüne alınarak birçok politika oluşturan devlet aynı zamanda yapılacak olan bu sosyal yardım ödemelerinde artış yapılacağını da duyurdu. Yapılan yardım ödemelerine çocuğu olan kadınlara da destek yapılacağı duyurdu. Çalışan ve yeni doğum yapan kadınların işlerinden mahrum bırakılmasını istemeyen devlet bu destek ile aynı zamanda yeni doğum yapıp izne ayrılmak zorunda olan annelerin izni bittikten sonra işe dönmelerini de şart koştu. Çalışmak zorunda olan annelere destek verdi. Başvuran annelere 13.500 TL yardım yapılacak. Çalışan anneler, yeni doğum yapmış kadınlar bu destek ödemesinden faydalanabilecek. Başvuran ve şartları sağlayan kadınlar 13.500 TL doğum izni parası alacak. Şartlar arasında doğum iznine ayrıldığı işine izni bittikten sonra geri dönmesi ve son 3 sene içinde 600 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.Birçok sosyal yardım ödemesi içerisinde çalışamayan, işi olmayan ama çocukları olan kadınlara da destek ödemesi yapılıyor. Doğum yapan tüm kadınlar için destek ödemesi yapan devlet çalışmasalar da yardım yapılacağını belirtti. Bu ödemeler 2015 senesinden beri yapılıyor. Yardım ödemeleri çocuk sayısına göre farklılık gösterirken ödemeleri yalnızca annelerin alacağını açıkladı. Ödeme miktarlarını açıklayan hükümet ailelerin başvuru halinde 1. çocuk üzerinden 300 TL, 2. çocuk üzerinden 400 TL, 3. çocuk ve diğer çocuklar üzerinden 600 TL alabileceğini belirtti. Toplam ödeme miktarının 1300 TL olduğunu açıklayan hükümet yetkilileri annelerin kimlik kartları ile birlikte PTT şubesine giderek doğum yardım ödemesini alabileceğini söyledi.