Hükümetten kadınlara destek: Tüm ev hanımlarına şart yok koşul yok, aylık 500 TL ödenecek! Başvurular başladı..







Hükümetten kadınlara düzenli nakit desteği!











"Başvuru şartları"

Eşi vefat eden kadınlara yönelik başlatılan düzenli yardım programı çerçevesinde kadın lara iki ayda bir olmak üzere 1000 TL ödeme yapılıyor. Devlet tarafından ödenen destek ödeneği, her ay belirlenen tarihte kişinin belirlediği PTT hesabına yatırılıyor.Evinde sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan ihtiyaç sahibi kadınlara yönelik başlatılan nakdi yardım sayesinde vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ödemeler aylık olarak hesaplanıyor ve iki ayda bir yapılıyor. Başvurular dilenirse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan dilenirse kimlik bilgileri ile birlikte e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Başvurularını tamamlayan kişiler, kısa bir inceleme döneminden sonra yardım desteğini almaya başlayabilirler. Evde kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bu kişiler, aldıkları nakdi yardımla aynı zamanda çocuklarının da bazı ihtiyaçlarını da karşılayabilirler.- Son medeni eşi vefat etmiş, evlenmemiş veya yasal sosyal sigorta kapsamına girmeyen ve ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla kabul edilen kadınlar bu yardım programından faydalanabilirler. - Bu hizmetten yararlanmak isteyen kadınlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. - Bu destekten yararlanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 364 ve devamı maddelerinde belirtilen nafaka yükümlülükleri aranmaz. - Başvuru sahibi bir kadın çocuklarından uzakta yaşıyorsa ve sadece onların sağlık sigortasından yararlanıyorsa, Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaç sahibi olarak sınıflandırılırsa, bu yardım programından yararlanabilirler. - Ölmeden önce kocasından yasal olarak boşanmış dul bir kadın bu yardım programından yararlanamaz. - Karı koca arasındaki boşanma davası devam ettiği sürece, yani mahkeme kararı kesinleşmeden koca ölürse, kadın bu yardım programından yararlanabilir.