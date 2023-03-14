Finans
14 Mart 2023 - 19:30

Hükümetten seçim öncesi büyük jest! Asgari ücretliye ara zam yolda! İşte konuşulan rakamlar

Genel seçime az bir zaman kala hükümetten asgari ücret için önemli adımlar geldi. Özellikle son dönemlerde birçok ilde yaşanan fahiş kira artışlarına dair düzenlemeler yapıldı. Artan fiyatlar üzerine işçi ve memurlar maaşlarında artış beklentisine girdi. İşte, seçim öncesi gelişmeler ayrıntılarıyla haberimizde.

Finans
14 Mart 2023 - 19:30
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Hükümetten seçim öncesi büyük jest! Asgari ücretliye ara zam yolda! İşte konuşulan rakamlar
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Türkiye'de çalışanların merak ettiği konuların başında asgari ücrete yapılacak olan zamlar yer alırken hükümetten konu hakkında adım geldi. 2023 yılının başında yüzde 50'ye yakın zamla beraber asgari ücret 8.500 TL olurken artan enflasyon üzerinden tekrar zam beklentisi oluştu. Birçok şehirde kiraların akıl almaz şekilde artmasıyla fahiş kira artışı işçi ve memurların zam beklentisini beraberinde getirdi.

asgari ücret 10 bin TL



Asgari ücrete Nisan ayında yapılacak olan zamla Mayıs ayında yeni bir rakam maaşlara yansıdığı görüntülendi. Gelen bilgilere bakılarak asgari ücretin 10 bin TL olacağı kulislerde konuşulmaya başladı. Türkiye'de asgari ücret ilk defa 5 haneli rakamları görürken bu tutarın kesinliği ise henüz bilinmiyor. Asgari ücret 10 bin TL olurken memurların yeni rakamınının ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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