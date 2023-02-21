Hükümetten yeni konut hamlesi! O ayda inşa başlıyor: Kat sayısı kuralına dikkat!













Hangi bölgeler yerleşime kapanacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 10 ilde hasarlar meydana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Murat Kurum; devletin önceden olduğu gibi güvenli ve ivedi şekilde yapılandırma yapacağını belirterek mart ayında çalışmaların başlayacağını söyledi. Kurum'un yaptığı açıklamaya göre yapılar 3-4 katlı olacak ve rezerv alanların bitirilmesinden sonra master plan kapsamında şehir merkezlerinin inşasına başlanacak.Tüm bölgelerde ön çalışmaların tamamlandığını sıranın jeolojik çalışmalara geldiğini söyleyen Kurum, "Daha iyisini daha güzelini yapabilme anlayışı ile çalışmaları başlattık. Önce rezerv alanlardaki yerlerde bu ihtiyaçları karşılamak" dedi. Hasarı büyük olan yerlerde master alan çalışması yapılacağını dile getiren Kurum, "Tüm mimarlarımız ile bu işin tüm ileri gelenleri ile çalışma başlattık. Master plan ile birlikte yerleşime kapatacağımız, kısıtlama getireceğimiz yerler olacak. Buna göre yerleşim yapacağız" şeklinde konuştu. Mikro bölgeleme ve zemin etütleri kullanılarak jeologlara danışacaklarını, 3-4 katı geçmeyen yapıların bölgelere uygun inşa edileceğini ve 10 şehirde aynı anda çalışma yürütüleceğini belirten Murat Kurum, "İnşaat malzemelerinin tedariğini dahi görüştük. Bu bağlantıları da yapmak suretiyle 2-3 ay içinde tüm afet bölgelerinde inşaat sürecini başlatma sürecini yönetiyoruz. Etap etap ihalelerimizi yapacağız. 2-3 ay içinde adımları atacağız. Şehrin merkezindeki planlamaları yaparak master plan çerçevesinde şehir merkezlerini inşa edeceğiz. Ay sonu ile süreci başlatıp mart ayında da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Daha önce nasıl yaptıysak bu sefer de aynı anlayış ile yapacağız. Sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı. Bölgelere verilecek destek hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bir sene içinde uygun vakitlerde hayvancılık desteği verileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunun tutarı 530 milyon lira. Biz bu tutarı Şubat ayı sonuna kadar depremden etkilenen 11 ilimize ödeyeceğiz. 11 ilde 1.5 milyarlık yem desteğini sağlayacağız. Adıyaman desteklerden 218 milyonun üzerinde destek alacak. Bunlar Şubat ayı sonuna kadar hesaplara geçmiş olacak. TMO'nun hububat ve bakliyatta kota ve cins ayrımı yapmaksızın alım gerçekleştireceğini bildirmek istiyorum."