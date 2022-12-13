Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalacak

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe 'den transfer ettikleri yıldız futbolcuyla ilgili kötü haberi duyurdu.
Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi!
Bu sezona İngiltere'de iyi bir başlangıç yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Hull City, Acun Ilıcalı önderliğinde aldığı başarılı skorlarla takdir toplamıştı. Acun Ilıcalı'nın takımı bu sezona damgasını vurmayı başarırken sonrasında ise beklenmedik bir düşüş yaşamıştı. Son karşılaşmalarda arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaratan Hull City'e ne yazık ki kötü bir haber
geldi. Yunan yıldızın yaşadığı sakatlık nedeniyle uzunca bir süre formasından uzak kalacağı bilgisi verilirken yıldız futbolcunun sakatlık haberini bizzat Başkan Acun Ilıcalı verdi. Pelkas'ın sakatlığı turuncu siyahlı taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Dimitris Pelkas 3 ay yok!
Ülke basınına konuşan Acun Ilıcalı, Yunan oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İngiliz ekibine kiralık olarak katılan 29 yaşındaki Yunan futbolcu Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönecek. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe formasıyla geçiren Dimitris Pelkas bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.