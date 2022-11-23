Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor













Yeni adresi İtalya olabilir!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den 3 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Ozan Tufan bu transferiyle futbol dünyasında büyük bir ses getirmeyi başarmıştı. Ozan Tufan, İngiliz ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 19 karşılaşmada süre almayı başarırken bu maçlarda 3 gollük bir katkıyla oynamayı başarmıştı.Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer dönemi öncesinde tecrübeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili olarak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ozan için konuşulan transfer iddiası gündeme bir anda bomba gibi düşerken vereceği karar ise merakla beklenmeye başlandı. Ozan Tufan için ara transfer döneminde İtalya Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Salernitana'nın talip olduğu öğrenildi. İtalyan kulübünün yetkililerinin Ozan'ın transferi için şimdiden İngilizlerle temasa geçtiği öğrenilirken, önümüzdeki haftalarda resmi tekliflerini iletmeye hazırlandıkları öğrenildi.