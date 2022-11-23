Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den 3 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Ozan Tufan bu transferiyle futbol dünyasında büyük bir ses getirmeyi başarmıştı. Ozan Tufan, İngiliz ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 19 karşılaşmada süre almayı başarırken bu maçlarda 3 gollük bir katkıyla oynamayı başarmıştı.
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23 Kasım 2022 - 10:49
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'den Hull City'e transferiyle büyük bir ses getiren Ozan Tufan'ın Ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor. İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Ozan'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
SPOR
23 Kasım 2022 - 10:49
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