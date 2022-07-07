Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı? Fenerbahçe'nin eski yöneticisi tutuklandı













Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı?

Demir yumruk operasyonunda tutuklu sayısı 15'e çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'!ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık olarak 10 ay boyunca yaptıkları fiziki takibin ardından demir- çelik sektöründe faaliyetleri bulunan 3 ayrı suç örgütüne yönelik bir operasyon başlattı. Demir Yumruk adı verilen operasyon 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 225 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılmasının hemen ardından adliyeye sevk edildi. Ankara merkez olmak üzere 29 ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında aralarında suç örgütü lideri olduğu öğrenilen Hüseyin Eryılmaz’ın da yer aldığı 10 kişinin gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi. Tutuklu isimler arasında Fenerbahçe camiasından tanınan hatta bir ara başkan adayı da olan Hulusi Belgü’nün de olduğu bilgisi paylaşıldı.Daha önce 6 yıl boyunca AVM Yatırımcıları Derneği'nde başkan olarak görev yapan aynı zamanda Fenerbahçe'nin de eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, aynı zamanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 'Forum Alışveriş Merkezleri'nin de sahibi olarak biliniyordu. Düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Hulusi Belgü'nün kamu kuruluşlarında zarara neden olmak ve kuruluşları dolandırıcılıkla zarar uğratmak ve aynı zamanda suç işlemek amacıyla da örgüte üye olmak suçlamasından tutuklandığı öğrenildi.Düzenlenen operasyon kapsamında daha önce de aralarında Erol Evcil’in de yer aldığı 5 kişinin tutuklanmıştı. Son operasyonda ise aralarında Hulusi Belgü'nünde olduğu 10 kişini daha tutuklanması sorası tutuklu sayısı 15'e çıkmış oldu.