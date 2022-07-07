Ankara Emniyet Müdürlüğü'!ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık olarak 10 ay boyunca yaptıkları fiziki takibin ardından demir- çelik sektöründe faaliyetleri bulunan 3 ayrı suç örgütüne yönelik bir operasyon başlattı. Demir Yumruk adı verilen operasyon 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 225 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılmasının hemen ardından adliyeye sevk edildi. Ankara merkez olmak üzere 29 ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında aralarında suç örgütü lideri olduğu öğrenilen Hüseyin Eryılmaz’ın da yer aldığı 10 kişinin gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi. Tutuklu isimler arasında Fenerbahçe camiasından tanınan hatta bir ara başkan adayı da olan Hulusi Belgü’nün de olduğu bilgisi paylaşıldı.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 00:59
Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı? Fenerbahçe'nin eski yöneticisi tutuklandı
Ankara merkezli gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklananlar arasında ise Fenerbahçe'nin tanınmış isimlerinden Hulusi Belgü'nün olduğu öğrenildi. Peki, Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı? İşte, Hulusi Belgü hakkında tüm detaylar, ve son dakika gelişmeleri..
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 00:59