GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 00:59

Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı? Fenerbahçe'nin eski yöneticisi tutuklandı

Ankara merkezli gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklananlar arasında ise Fenerbahçe'nin tanınmış isimlerinden Hulusi Belgü'nün olduğu öğrenildi. Peki, Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı? İşte, Hulusi Belgü hakkında tüm detaylar, ve son dakika gelişmeleri..

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 00:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı? Fenerbahçe'nin eski yöneticisi tutuklandı


Ankara Emniyet Müdürlüğü'!ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık olarak 10 ay boyunca yaptıkları fiziki takibin ardından demir- çelik sektöründe faaliyetleri bulunan 3 ayrı suç örgütüne yönelik bir operasyon başlattı. Demir Yumruk adı verilen operasyon 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 225 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılmasının hemen ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara merkez olmak üzere 29 ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında aralarında suç örgütü lideri olduğu öğrenilen Hüseyin Eryılmaz’ın da yer aldığı 10 kişinin gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi. Tutuklu isimler arasında Fenerbahçe camiasından tanınan hatta bir ara başkan adayı da olan Hulusi Belgü’nün de olduğu bilgisi paylaşıldı.



Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı

Hulusi Belgü kimdir, neden tutuklandı?

Daha önce 6 yıl boyunca AVM Yatırımcıları Derneği'nde başkan olarak görev yapan aynı zamanda Fenerbahçe'nin de eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, aynı zamanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 'Forum Alışveriş Merkezleri'nin de sahibi olarak biliniyordu. Düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Hulusi Belgü'nün kamu kuruluşlarında zarara neden olmak ve kuruluşları dolandırıcılıkla zarar uğratmak ve aynı zamanda suç işlemek amacıyla da örgüte üye olmak suçlamasından tutuklandığı öğrenildi.

Demir yumruk operasyonunda tutuklu sayısı 15'e çıktı

Düzenlenen operasyon kapsamında daha önce de aralarında Erol Evcil’in de yer aldığı 5 kişinin tutuklanmıştı. Son operasyonda ise aralarında Hulusi Belgü'nünde olduğu 10 kişini daha tutuklanması sorası tutuklu sayısı 15'e çıkmış oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
8-9-10-11-12 Temmuz bayram süresince eczaneler açık olacak mı? Eczanelerin çalışma saatleri
8-9-10-11-12 Temmuz bayram süresince eczaneler açık olacak mı? Eczanelerin çalışma saatleri
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...