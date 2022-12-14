MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 20:09

Hülya Avşar baktığı herkeste Kaya Çilingiroğlu'nu görüyormuş

Hülya Avşar'ın yoldan geçerken görüp klibinde oynattığı kişi için şoke eden itiraf...

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 20:09
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Hülya Avşar baktığı herkeste Kaya Çilingiroğlu'nu görüyormuş


Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar’ın yeni çıkardığı klip sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Sebebi yeni parçasının klibi için oyuncu ararken yoldan geçe bir adamı çok beğenip klibinde oynatması ve oynattığı kişi Murat Altan’ın Avşar’ın eski eşi iş insanı Kaya Çilingiroğlu’na olan benzerliğiydi. Hülya Avşar

Evet yakışıklı ama 

Çok konuşulan klibin ardından gelen ilgi ve yorumlardan memnun olan Avşar kızı geçtiğimiz gün sahilde yürüyüş yaparken basın mensupları ile karşılaşmış gelen soruları geri çevirmemişti. Basın mensuplarının yönelttiği ‘Klipte size eşlik eden Murat Altan eski eşinize benzediği için mi ilginizi çekti?’ Sorularına gülerek karşılayan Avşar kızının cevabıysa çok şaşırtıcıydı. Güzel şarkıcının soruya yönelik cevabı : ‘ Kaya Çilingiroğlu evet yakışıklı bir adam, başarılı ve akıllı bence onu yakışıklı kılanda bu. Ben insanları dış görünüşüyle değil davranışları ve zekasıyla yakışıklı buluyorum belki de bu yüzden Kaya Çilingiroğlu benim için yakışıklıdır. Klibimde oynattığım Murat Altan’ı ilk gördüğümde herkesin beğeneceğini düşündüm kameraya yakışan bir adam bu yüzden seçtim. Siz burunları benziyor diye söylüyorsunuz ben galiba karga burun seviyorum.’ Diyerek herkesi kahkahalara boğan bir cevap verdi. Bu yorumu kısa sürede sosyal meydada gündem oldu. Kaya Çilingiroğlu ve Murat Altan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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