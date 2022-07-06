Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı mı? Coşkun Sabah'tan yıllar sonra itiraf! Beni askerdeyken Tanju Çolak'la aldattı

Coşkun Sabah bir zamanlar ilişki yaşadığı Hülya Avşar'ın kendisini askere gittiği zaman aldattığını öne sürdü. Peki Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı mı? Hülya Avşar Coşkun Sabah ile beraberken Tanju Çolak'la mı birlikte oldu? Konunun tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Coşkun Sabah ve Hülya Avşar aldatma iddialarıCoşkun Sabah, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katıldı ve Hülya Avşar ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Coşkun Sabah, askere gittiği zamanlarda Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını söyledi. Geçmiş zamanda bu konular açılmıştı ancak Coşkun Sabah konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
Coşkun Sabah uğradığı ihanet sonrasında çok üzüldüğünü, askerden geldikten sonra Hülya Avşar ile yüz yüze bile gelmek istemediğini ancak bir şekilde bunu aldattığını ve daha sonra Hülya Avşar'ı affettiğini söyledi. Hülya Avşar, iddialara göre Coşkun Sabah askere gittiğinde o sıralar evli olan ve çocuk bekleyen Tanju Çolak ile ilişki yaşamaya başlamış ve Coşkun Sabah ile iletişim kurmamıştı. Tanju Çolak ve Hülya Avşar'ın ilişki yaşadığı ise o dönemler peş peşe eve girmelerinin mahalle sakini tarafından fark edilerek magazincilere haber vermesi sonrasında öğrenilmişti.