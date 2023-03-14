Hülya Avşar'ın gözbebeği Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle yakalandı! Evliliğe yeşil ışık yaktı! Aman Kaya Çilingiroğlu duymasın!







ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU VE SEVGİLİSİ







ÜNLÜLER DÜNYASININ AŞKLARI

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu magazin dünyasında sık sık konuşuluyor. Çilingiroğlu herkesi şaşırtan sevgilisiyle gece eğlencesinde görüntülendi! Peki çift evleniyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Magazin hayatının en sevilen isimlerinden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte. Kadayıfçıoğlu geçmiş zamanda Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile ayrıldıktan sonra gönlünü Zehra Çilingiroğlu'na kaptırdı. Sevgilisiyle bir mekanda yemek yedikten sonra kameralara takılan Zehra Çilingiroğlu beraberliğini gizlemedi. Muhabirlerin sorduğu evlilik sorusuna Alaattin Kadayıfçıoğlu 'İnşallah' diyerek yanıt verdi.Ünlüler dünyasında aşk yaşayan isimler ve evlilikler epey dikkat çekiyor. İşte ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri; -Birkan Sokullu ve kız arkadaşı Eda Gürkaynak-Alina Boz ve erkek arkadaşı Mithat Can Özer-Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz-Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç-İsmail Demirci ve eşi Hande Soral-Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy-Ebru Özkan ve Ertan Saban-Yalçın Hafızoğlu ve kız arkadaşı Güliz Erkut-Emir Benderlioğlu ve sevgilisi Ceren Şekerci-Seda Bakan ve eşi Ali Erel-Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz-Tolga Mendi ve kız arkadaşı Damla Can-Özge Yağız ve erkek arkadaşı Gökberk Demirci-Serdar Özer ve eşi Çiğdem Özer-Timuçin Esen ve eşi Bilge Türe-Özgür Ozan ve eşi Neslihan Uğur-Zafer Ergin ve eşi Binnaz Ergin-Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir-Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya-Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu-Alma Terziç ve eşi Murat Saraçoğlu-Ozan Akbaba ve eşi Buket Arıkan-Ragıp Savaş ve eşi Fadime Savaş-Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu-Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal-Muray Aygen ve eşi Neslihan Aslı Elmas-Erkan Petekkaya ve eşi Zeynep Didem Petekkaya-Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci-Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun-Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin