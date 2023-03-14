MAGAZİN
14 Mart 2023 - 13:49

Hülya Avşar'ın gözbebeği Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle yakalandı! Evliliğe yeşil ışık yaktı! Aman Kaya Çilingiroğlu duymasın!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hülya Avşar'ın biricik kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi. Peki çift evlilik sorularına ne dedi? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
14 Mart 2023 - 13:49
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Hülya Avşar'ın gözbebeği Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle yakalandı! Evliliğe yeşil ışık yaktı! Aman Kaya Çilingiroğlu duymasın!
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu magazin dünyasında sık sık konuşuluyor. Çilingiroğlu herkesi şaşırtan sevgilisiyle gece eğlencesinde görüntülendi! Peki çift evleniyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU VE SEVGİLİSİ

Magazin hayatının en sevilen isimlerinden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte. Kadayıfçıoğlu geçmiş zamanda Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile ayrıldıktan sonra gönlünü Zehra Çilingiroğlu'na kaptırdı. Sevgilisiyle bir mekanda yemek yedikten sonra kameralara takılan Zehra Çilingiroğlu beraberliğini gizlemedi. Muhabirlerin sorduğu evlilik sorusuna Alaattin Kadayıfçıoğlu 'İnşallah' diyerek yanıt verdi.



Zehra Çilingiroğlu ve Sevgilisi

ÜNLÜLER DÜNYASININ AŞKLARI

Ünlüler dünyasında aşk yaşayan isimler ve evlilikler epey dikkat çekiyor. İşte ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri;

-Birkan Sokullu ve kız arkadaşı Eda Gürkaynak

Birkan Sokullu ve Sevgilisi

-Alina Boz ve erkek arkadaşı Mithat Can Özer

Alina Boz ve Sevgilisi

-Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy ve eşi

-Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç

Aslıhan Güner ve eşi

-İsmail Demirci ve eşi Hande Soral

İsmail Demirci ve eşi

-Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy

Gökhan Türkmen ve Eşi

-Ebru Özkan ve Ertan Saban

Ebru Özkan ve Eşi

-Yalçın Hafızoğlu ve kız arkadaşı Güliz Erkut

Yalçın Hafızoğlu ve sevgilisi

-Emir Benderlioğlu ve sevgilisi Ceren Şekerci

Emir Benderlioğlu ve sevgilisi

-Seda Bakan ve eşi Ali Erel

Seda Bakan ve eşi

-Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz

Özge Özder ve eşi

-Tolga Mendi ve kız arkadaşı Damla Can

Tolga Mendi ve sevgilisi

-Özge Yağız ve erkek arkadaşı Gökberk Demirci

Özge Yağız ve sevglisi

-Serdar Özer ve eşi Çiğdem Özer

Serdar Özer ve eşi

-Timuçin Esen ve eşi Bilge Türe

Timuçin Esen ve eşi

-Özgür Ozan ve eşi Neslihan Uğur

Özgür Ozan ve eşi

-Zafer Ergin ve eşi Binnaz Ergin

Zafer Ergin ve eşi

-Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir

Mesut Akusta ve eşi

-Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya

Şebnem Bozoklu ve eşi

-Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu

Taner Ölmez ve eşi

-Alma Terziç ve eşi Murat Saraçoğlu

Almaz Terziç ve eşi

-Ozan Akbaba ve eşi Buket Arıkan

Ozan Akbaba ve eşi

-Ragıp Savaş ve eşi Fadime Savaş

Ragıp Savaş ve eşi

-Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu

Necip Memili ve eşi

-Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal

Nazan Kesal ve eşi

-Muray Aygen ve eşi Neslihan Aslı Elmas

Muray Aygen ve eşi

-Erkan Petekkaya ve eşi Zeynep Didem Petekkaya

Erkan Petekkaya ve eşi

-Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci

Engin Hepileri ve eşi

-Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun

Erkan Kolçak Köstendil ve eşi

-Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

Burcu Biricik ve eşi

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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