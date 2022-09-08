Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi







8 Eylül 2022 Hurda Bakır Fiyatı Ne Kadar?







8 Eylül 2022 Hurda Demir Fiyatı Ne Kadar?

Hurda fiyatlarına bugün itibariyle zam gelmesi haberini duyan vatandaşlar hurda fiyatlarının ne kadar olduğunu merakla araştırmaya başladılar. Zam sonrası hurda fiyatları yükselişe geçerken, dolar kurunun bugün zirve seviyelere yükseldiği görülüyor. Bununla beraber doların yükselmesinden kaynaklı olarak hurda fiyatları da artışa geçti. Şuan dolar kuru 18,35 TL seviyelerinde seyrediyor.0-20 kg arası 20-300 kg arası 300 kg ve üzeriSoyma Bakır 135,20 ₺/kg 136,60 ₺/kg 138,00 ₺/kg Lama Bakır İmalat Artığı 135,20 ₺/kg 136,60 ₺/kg 138,00 ₺/kg Antigron Kırma Bakır 134,50 ₺/kg 135,90 ₺/kg 137,30 ₺/kg Ttr Kırma Bakır 133,80 ₺/kg 135,20 ₺/kg 136,60 ₺/kg Boyalı Lama & Boru Bakır 125,10 ₺/kg 126,40 ₺/kg 127,70 ₺/kg Kırkambar Karışık Kırma Bakır 121,50 ₺/kg 122,70 ₺/kg 124,00 ₺/kg Kırkambar Bakır 121,50 ₺/kg 122,70 ₺/kg 124,00 ₺/kg Fosfor Bronz 137,50 ₺/kg 139,00 ₺/kg 140,50 ₺/kg Bronz Parça 118,60 ₺/kg 119,90 ₺/kg 121,20 ₺/kg Bronz Talaşı 96,70 ₺/kg 97,70 ₺/kg 98,70 ₺/kg Sarı Çubuk Parça 87,30 ₺/kg 88,20 ₺/kg 89,20 ₺/kg Sarı Çubuk Talaş 84,70 ₺/kg 85,60 ₺/kg 86,50 ₺/kg Sarı Kırkambar 80,30 ₺/kg 81,20 ₺/kg 82,00 ₺/kg Sarı Talaşı 80,30 ₺/kg 81,20 ₺/kg 82,00 ₺/kg Alaşımlı Sarı Talaşı 72,30 ₺/kg 73,00 ₺/kg 73,80 ₺/kg0-500 kg arası 500-5000 kg arası 5000 kg üzeri Dkp Hurda 6,59 ₺/kg 6,67 ₺/kg 6,74 ₺/kg İmalat Artığı ( Lazer & Sac) 6,45 ₺/kg 6,59 ₺/kg 6,67 ₺/kg Extra Hurda 5,84 ₺/kg 5,90 ₺/kg 5,96 ₺/kg Karışık ve Toplama Hurda 5,15 ₺/kg 5,21 ₺/kg 5,27 ₺/kg Demir Talaşı 4,74 ₺/kg 4,79 ₺/kg 4,84 ₺/kg