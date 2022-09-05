Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti













Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolu üzeri Sultanköy yakınlarında oldu. Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Orhan Köz (43) idaresindeki otomobil, karşıdan gelen Mecit Özdemir yönetimindeki tırla çarpıştı.Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan Orhan Köz, sıkıştığı yerde feci şekilde hayata gözlerini yumdu. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Özdemir de, olay mahaline gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.