YAŞAM
12 Eylül 2022 - 17:47

Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi, hurda yığınına dönen kamyonetten yaralı olarak kurtuldu.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 17:47
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Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar


Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Hamzallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AJ 529, 35 AL 7125, 35 AKJ 836 ve 35 AFF 301 plakasına sahip araçların karıştığı zincirleme kazada tırın önüne kattığı kamyonet hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücü F.C. (36) ve Ö.C. (30) ile M.C. (3) araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Editörü
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