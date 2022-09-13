YAŞAM
13 Eylül 2022 - 12:34

Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karaman'da yoldan çıkan otomobil tarlaya takla attı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 12:34
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Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı


Kaza, saat 09.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (22) yönetimindeki 70 AAP 354 plakasına sahip Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan K.S. (18), H.S. (34) ve N.H.T (33) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay mahaline sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.S. ile K.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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