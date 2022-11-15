SİYASET
15 Kasım 2022 - 13:00

Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi

Dün gerçekleştirilen 'Altılı Masa' toplantısında, masaya katılım yönündeki talebini daha önce dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a ait katılım talebi de değerlendirildi. Altılı masaya alınma çağrısında bulunan Hüseyin Baş'ın bu çağrısı Milleti İttifakı tarafından yanıt bulmadı. Bu açıklamaların ardından Hüseyin Baş sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım gerçekleştirdi.

SİYASET
15 Kasım 2022 - 13:00
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Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi


Dün gerçekleştirilen altılı masa toplantısında, masaya katılım yönündeki talebini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’a ait katılım talebi de değerlendirilen konular arasındaydı. Söz konusu toplantıya DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan ev sahipliği yaptı.

Meral Akşener ile bir araya geldiğinde bu çağrıyı yapan Hüseyin Baş ile ilgili olarak Meral Akşener, Baş'ın televizyon programında yaptığı cağrı sonrası altılı masa'da oturan İYİ Parti Genel Başkanı olarak 14 Kasım'daki toplantıda ilgili çağrıyı gündeme getireceğini belirtmişti.



Uzun zamandır beklenen bu görüşmede masaya yatırılan konulardan birisi de bu çağrı oldu. Ancak altılı masaya alınma çağrısında bulunan Hüseyin Baş'ın bu çağrısı Milleti İttifakı tarafından yanıt bulmadı. 

Gerçekleştirilen görüşme sonrası Millet İttifakı cephesinden konuyla ilgili ortak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sürece başlandığı günden bu yana oldukça mühim mesafeler kat edildiğini, bundan sonraki süreçte altılı masaya tıpkı başladığı şekilde altılı bir ittifak yapısı ile sürece devam edileceği yönünde bir mesaj verildi. 

Açıklamada Bağımsız Türkiye Partisi'ne ait net bir ifadede bulunulmazken kamuoyu tarafından, yapılan bu açıklamanın katılımın olumlu görüş görmediğine dair net bir ifade olduğu sonucuna varıldı.

Altılı masanın bu açıklaması ardından gözler Hüseyin Baş'a çevrilmişti. Hüseyin Baş'tan açıklamalar sonrası gelen yanıt gecikmedi.

Hüseyin Baş'tan altılı ittifaka yanıt

İlgi çekici paylaşım

Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici bir paylaşımda bulunan Hüseyin Baş, Cristiano Ronaldo'ya ait simgeleşmiş bir gol sevinci fotoğrafının altına "Sakin" notunu düştü.

Ayrıca konu hakkında bir açıklama yapan Hüseyin Baş; 

"Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerinde bulundu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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