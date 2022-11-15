Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi













Dün gerçekleştirilen altılı masa toplantısında, masaya katılım yönündeki talebini dile getiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’a ait katılım talebi de değerlendirilen konular arasındaydı. Söz konusu toplantıya DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan ev sahipliği yaptı. Meral Akşener ile bir araya geldiğinde bu çağrıyı yapan Hüseyin Baş ile ilgili olarak Meral Akşener, Baş'ın televizyon programında yaptığı cağrı sonrası altılı masa'da oturan İYİ Parti Genel Başkanı olarak 14 Kasım'daki toplantıda ilgili çağrıyı gündeme getireceğini belirtmişti.Uzun zamandır beklenen bu görüşmede masaya yatırılan konulardan birisi de bu çağrı oldu. Ancak altılı masaya alınma çağrısında bulunan Hüseyin Baş'ın bu çağrısı Milleti İttifakı tarafından yanıt bulmadı. Gerçekleştirilen görüşme sonrası Millet İttifakı cephesinden konuyla ilgili ortak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sürece başlandığı günden bu yana oldukça mühim mesafeler kat edildiğini, bundan sonraki süreçte altılı masaya tıpkı başladığı şekilde altılı bir ittifak yapısı ile sürece devam edileceği yönünde bir mesaj verildi. Açıklamada Bağımsız Türkiye Partisi'ne ait net bir ifadede bulunulmazken kamuoyu tarafından, yapılan bu açıklamanın katılımın olumlu görüş görmediğine dair net bir ifade olduğu sonucuna varıldı.Altılı masanın bu açıklaması ardından gözler Hüseyin Baş'a çevrilmişti. Hüseyin Baş'tan açıklamalar sonrası gelen yanıt gecikmedi.Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici bir paylaşımda bulunan Hüseyin Baş, Cristiano Ronaldo'ya ait simgeleşmiş bir gol sevinci fotoğrafının altına "Sakin" notunu düştü. Ayrıca konu hakkında bir açıklama yapan Hüseyin Baş; "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerinde bulundu.