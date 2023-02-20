Hüseyin Cimşit kimdir, nerelidir? Hüseyin Cimşit neden gündem oldu, ne dedi?













Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından konuşulmaya başlayan Avukat Hüseyin Cimşit davası merak ediliyor. Avukat Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve konutlarda meydana gelen zararlardan sorumlu olduğunu düşündüğü kişiler için dilekçe verdi. "Görevi Kötüye Kullanma" sebebiyle hazırlanan ve 23 maddeden oluşan bu dilekçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na iletildi.Avukat Hüseyin Cimşit, dilekçede şu cümlelere yer verdi: "Hukuki nitelemesi Cumhuriyet Savcılarına ait olmak üzere, görev yönünden sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı olan ilgili Cumhuriyet Savcılıkları tarafından ilgili kişiler hakkında soruşturmaların yapılarak şikâyet edilenler hakkında Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız sebepler ve Sayın Makamınızca re’sen dikkate alınacak sair hususlar ışığında; Tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde TCK m. 22/3 atfıyla m. 85/2 uyarınca iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasına, Şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde kaçma şüphesi oluşabileceğinden haklarında CMK gereğince uygun adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, karar verilmesini talep ederim.” Avukat Hüseyin Cimşit, bununla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör ile Prof.Dr. Naci Görür'e de kulak verilmesini talep etti.