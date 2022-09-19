SPOR
19 Eylül 2022 - 19:10

Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor

Türk boksunun parlayan yıldızı Hüseyin Cinkara, WBA Kıtalar Arası Şampiyonluğunu korumak için ringe çıkıyor. Cinkara karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, “Ülkemi ve bayrağımı en güzel biçimde temsil etmek için kanımın son damlasına kadar çarpışmaya hazırım” dedi.

SPOR
19 Eylül 2022 - 19:10
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Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor


Türk boksör Hüseyin Cinkara, 24 Eylül Cumartesi gecesi Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bulunan Friedrich-Elbert spor salonunda WBA Kıtalar Arası Şampiyonluğu için ringe çıkıyor. Rakibi ABD'den Al Sands, bugüne kadar çıktığı 27 karşılaşmanın 19'unu nakavtla kazanırken, aldığı dört yenilginin hepsini nakavtla kaybetti. Türk profesyonel boksunun dünya arenasındaki en oldukça verimli geçiren temsilcilerinden bir tanesi olan Hüseyin Cinkara, cumartesi günü galip geldiği takdirde dünya şampiyonluğu yolu açılmış olacak.



Fırat Arslan: “Hüseyin yetenekli bir sporcudur”

Sporcunun menajerliğini yapan Türk profesyonel boksunun ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Cinkara'ya güveninin tam olduğunu belirterek, “Hüseyin büyük bir potansiyele sahip olan boksörümüzdür. Kendisine bugüne kadar ele geçirdiği başarılarla boks arenasının dikkatlerini çekmiştir. Benden sonra tarihimizdeki ikinci dünya şampiyonu olma yeteneğine sahip sporcumuzdur. Aynı zamanda zeki, çevik ve ahlaklı bir gencimizdir bu sebeple kendisine dünya şampiyonluğu yolunda eşlik ediyorum” dedi.

Hüseyin Cinkara: “Kanımın son damlasına kadar çarpışacağım”

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirten boksör Hüseyin Cinkara ise yaptığı açıklamada, “Bu karşılaşmanın benim için ne anlam taşıdığının çok iyi bilincindeyim. Kazanmam durumunda dünyanın zirvesinin kapıları bana açılacaktır. Dünya ringlerinde ülkemi ve bayrağımı en güzel biçimde temsil etmek için kanımın son damlasına kadar çarpışmaya hazırım. Bu yolda beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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