YAŞAM
10 Ocak 2022 - 19:06
Güncelleme: 10 Ocak 2022 - 19:13

Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı

Arazi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri mahkeme sonrasında adliye önünde birbirine girdi. Arbede de 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
10 Ocak 2022 - 19:06
Güncelleme: 10 Ocak 2022 - 19:13
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Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı

Can kaybının yaşanmadığı, 6 kişinin yaralandığı kavga olayı bugün Diyarbakır'da adliye önünde yaşandı.




Bugün Diyarbakır'da yaşanan olayda, aralarında arazi sebebiyle anlaşmazlık bulunan iki fertlerinin davasının görüldüğü Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde bugün olaylar çıktı.
6 Kişi yaralandı



Mahkeme salonunda görülen dava sonrasında dışarıya çıkan bireyler arasında adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüştü ve silahlar çekildi.Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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