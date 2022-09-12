YAŞAM
12 Eylül 2022 - 21:49

Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı

Aksaray'da husumetli olduğu ağabey ve kardeşe gözdağı vermek isteyen şahıs, iki kardeşin önce park halindeki otomobilini, bundan sonra da 7'si çocuk 13 kişinin bulunduğu evi kurşunladı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 21:49
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Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı


Olay, Pamucak Mahallesi 902. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Tamer Ş. (26) ile Ömer K. (20) arasında günün erken saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu birbirini darp eden şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrılarak yollarına devam etti. Hıncını alamayan Tamer Ş., akşam husumetli olduğu Ömer K. ve ağabeyi Mehmet K.'yı (25) telefonda tehdit etti.

Tehditlerden sonra ağabey ve kardeşe gözdağı vermek isteyen şahıs, sokakta silahla havaya ateş ettikten sonra park halindeki 07 AKA 41 plakasına sahip Tofaş marka otomobili kurşunladı. Ardından olay yerinden uzaklaşan Tamer Ş., dakikalar sonra geri döndüğü sokakta 5 katlı apartmanın zemin katındaki ağabey ve kardeşin bulunduğu, 7'si çocuk 13 kişi bulunan evi hedef aldı. Evi kurşunlayan şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine kısa sürede olay mahaline gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kurşunlanan araç ve çevresinde inceleme yapılırken, polis köpeği Bixi'nin de katıldığı olay mahali incelemede boş kovanlar ve mermi çekirdekleri bulundu. Olayda yaralanan olmazken, kaçan şüpheli Tamer Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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